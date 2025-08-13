AFAD duyurdu: Balıkesir'deki depremin ardından bin 235 artçı sarsıntı yaşandı
AFAD'ın verilerine göre, Balıkesir'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bin 235 artçı sarsıntı kaydedildi. Verilerde, büyüklüğü 4.0’ın üzerinde olan deprem sayısının 19 olduğu belirtildi.
Balıkesir'de 10 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından kadedilen artçı sarsıntı sayısı bin 235'e yükseldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından depreme ilişkin paylaşım yapıldı.
Yapılan paylaşımda, 10 Ağustos’ta Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede bin 235 artçı depremin meydana geldiği ifade edildi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
"10 Ağustos’ta Sındırgı’da meydana gelen Mw 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra, 13 Ağustos saat 09:30 itibarıyla bin 235 adet artçı deprem meydana gelmiştir. Büyüklüğü 4.0’ın üzerinde olan deprem sayısı 19’dur."