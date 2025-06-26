AFAD duyurdu! Büyükçekmece açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, İstanbul'da hissedildi. AFAD, depremin saat 23.25'te, Büyükçekmece'nin 19.65 kilometre açığında ve yerin 15,69 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü, farklı kurumlar tarafından yapılan ölçümlerle farklılık gösterdi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE DERİNLİĞİ

AFAD, depremin büyüklüğünü 3,1 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3,4 olarak belirledi. Deprem, Marmara Denizi'nde Büyükçekmece'nin yaklaşık 20 kilometre açığında meydana geldi. Depremin derinliği ise 15,69 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3,4 olarak açıkladı ve bunun yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. Depremin büyüklüğü ve derinliği, uzmanlar tarafından takip ediliyor.