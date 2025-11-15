Giriş / Abone Ol
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 21.29'da, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 15.11.2025 21:46
  • Giriş: 15.11.2025 21:46
  • Güncelleme: 15.11.2025 21:57
Fotoğraf: AA

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından depreme ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre saat 21.29'da, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.33 kilometre olarak ölçüldü.

