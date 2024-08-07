Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde saat 08:19'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.03 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 07.08.2024 09:12
  • Giriş: 07.08.2024 09:12
  • Güncelleme: 07.08.2024 09:15
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 08:19'da meydana gelen depremin derinliği 9.03 km olarak ölçüldü.

Adanada art arda depremler
BirGün'e Abone Ol