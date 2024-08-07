AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde saat 08:19'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 9.03 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 08:19'da meydana gelen depremin derinliği 9.03 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 7, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-08-07
Saat:08:19:57 TSİ
Enlem:40.38333 N
Boylam:23.97417 E
Derinlik:9.03 km
Detay:https://t.co/SRg6stkOg0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi