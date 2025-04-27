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AFAD duyurdu: İstanbul'da 3,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, İstanbul'da deprem olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre; saat 22.43'te büyüklüğü 3,5 deprem meydana geldi.

Güncel
  • 27.04.2025 22:55
  • Giriş: 27.04.2025 22:55
  • Güncelleme: 27.04.2025 22:57
Kaynak: Haber Merkezi
AFAD duyurdu: İstanbul'da 3,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, İstanbul'da deprem olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre; saat 22.43'te büyüklüğü 3,5 deprem meydana geldi. Depremin Marmara denizinde 21 kilometre derinde ve Büyükçekmece'de gerçekleştiği bildirildi.

AFAD açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [21.08 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-27
Saat:22:43:40 TSİ
Enlem:40.85667 N
Boylam:28.3475 E
Derinlik:9.36 km

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