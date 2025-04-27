AFAD duyurdu: İstanbul'da 3,5 büyüklüğünde deprem
AFAD, İstanbul'da deprem olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre; saat 22.43'te büyüklüğü 3,5 deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
AFAD, İstanbul'da deprem olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre; saat 22.43'te büyüklüğü 3,5 deprem meydana geldi. Depremin Marmara denizinde 21 kilometre derinde ve Büyükçekmece'de gerçekleştiği bildirildi.
AFAD açıklamasında şu bilgilere yer verildi:
#DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [21.08 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-27
Saat:22:43:40 TSİ
Enlem:40.85667 N
Boylam:28.3475 E
Derinlik:9.36 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 27, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [21.08 km] Büyükçekmece (İstanbul)
Tarih:2025-04-27
Saat:22:43:40 TSİ
Enlem:40.85667 N
Boylam:28.3475 E
Derinlik:9.36 km
Detay:https://t.co/cjc6yYmuN8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi