AFAD duyurdu: İstanbul'da 3,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, İstanbul'da deprem olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre; saat 22.43'te büyüklüğü 3,5 deprem meydana geldi. Depremin Marmara denizinde 21 kilometre derinde ve Büyükçekmece'de gerçekleştiği bildirildi.

AFAD açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

#DEPREM

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Marmara Denizi - [21.08 km] Büyükçekmece (İstanbul)

Tarih:2025-04-27

Saat:22:43:40 TSİ

Enlem:40.85667 N

Boylam:28.3475 E

Derinlik:9.36 km