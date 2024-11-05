AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 7.01 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 05:10'da meydana gelen depremin derinliği 7.01 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ekinözü (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-11-05
Saat:05:10:14 TSİ
Enlem:38.01667 N
Boylam:37.04083 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/cqKRJXv6ir@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi