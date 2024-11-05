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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde ve yerin 7.01 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

Güncel
  • 05.11.2024 07:23
  • Giriş: 05.11.2024 07:23
  • Güncelleme: 05.11.2024 07:25
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 05:10'da meydana gelen depremin derinliği 7.01 km olarak ölçüldü.

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