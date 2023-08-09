AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre Kahramanmaraş'ta saat 08:10'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.10'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 9, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-08-09
Saat:08:10:23 TSİ
Enlem:37.963 N
Boylam:36.285 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/9VBrH6FbOl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi