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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre Kahramanmaraş'ta saat 08:10'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 09.08.2023 08:23
  • Giriş: 09.08.2023 08:23
  • Güncelleme: 09.08.2023 08:25
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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: İHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.10'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

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