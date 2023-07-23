AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş Elbistan'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Elbistan'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 13:48'te meydana gelen depremin derinliği 8.76 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 23, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-07-23
Saat:13:48:37 TSİ
Enlem:38.19 N
Boylam:37.277 E
Derinlik:8.76 km
Detay:https://t.co/YOGq6jdOm0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi