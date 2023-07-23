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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş Elbistan'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 23.07.2023 13:58
  • Giriş: 23.07.2023 13:58
  • Güncelleme: 23.07.2023 14:01
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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Elbistan'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 13:48'te meydana gelen depremin derinliği 8.76 km olarak ölçüldü.

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