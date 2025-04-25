AFAD duyurdu: Karadeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Marmara'da meydana gelen depremlerin ardından bu kez de Karadeniz'de deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'de saat 10.43'te bir depremin yaşandığını duyurdu.

Verilere göre, depremin derinliği 14.06 olarak kay6dedildi.