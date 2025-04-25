Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

AFAD duyurdu: Karadeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, saat 10.43'te merkez üssü Karadeniz olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 14.06 olarak ölçüldü.

Güncel
  • 25.04.2025 11:07
  • Giriş: 25.04.2025 11:07
  • Güncelleme: 25.04.2025 11:07
AFAD duyurdu: Karadeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Marmara'da meydana gelen depremlerin ardından bu kez de Karadeniz'de deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'de saat 10.43'te bir depremin yaşandığını duyurdu.

Verilere göre, depremin derinliği 14.06 olarak kay6dedildi.

BirGün'e Abone Ol