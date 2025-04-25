AFAD duyurdu: Karadeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, saat 10.43'te merkez üssü Karadeniz olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 14.06 olarak ölçüldü.
Marmara'da meydana gelen depremlerin ardından bu kez de Karadeniz'de deprem yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'de saat 10.43'te bir depremin yaşandığını duyurdu.
Verilere göre, depremin derinliği 14.06 olarak kay6dedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 25, 2025
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Karadeniz
Tarih:2025-04-25
Saat:10:43:42 TSİ
Enlem:42.56694 N
Boylam:27.94972 E
Derinlik:14.06 km
Detay:https://t.co/BeBMixZe0j@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi