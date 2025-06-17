AFAD duyurdu: Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya Simav'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre; Kütahya Simav'da 3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Saat 03:44'te meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 17, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-06-17
Saat:03:44:53 TSİ
Enlem:39.23028 N
Boylam:28.98722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Md5MLstUtX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi