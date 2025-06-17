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AFAD duyurdu: Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya Simav'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 17.06.2025 06:38
  • Giriş: 17.06.2025 06:38
  • Güncelleme: 17.06.2025 07:09
AFAD duyurdu: Kütahya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre; Kütahya Simav'da  3.5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Saat 03:44'te meydana gelen depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

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