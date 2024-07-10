AFAD duyurdu: Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 00:41'de Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Yeşilyurt'ta 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 00:41'de meydana gelen depremin derinliği 7.69 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 9, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2024-07-10
Saat:00:41:03 TSİ
Enlem:38.24222 N
Boylam:38.12056 E
Derinlik:7.69 km
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