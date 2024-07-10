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AFAD duyurdu: Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 00:41'de Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 10.07.2024 06:58
  • Giriş: 10.07.2024 06:58
  • Güncelleme: 10.07.2024 07:00
AFAD duyurdu: Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Yeşilyurt'ta 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 00:41'de meydana gelen depremin derinliği 7.69 km olarak ölçüldü.

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