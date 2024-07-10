AFAD duyurdu: Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 00:41'de Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Malatya Yeşilyurt'ta 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 00:41'de meydana gelen depremin derinliği 7.69 km olarak ölçüldü.