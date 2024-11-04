Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

AFAD duyurdu: Maraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Maraş'ta saat 04:12'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 04.11.2024 06:47
  • Giriş: 04.11.2024 06:47
  • Güncelleme: 04.11.2024 06:49
AFAD duyurdu: Maraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Maraş Dulkadiroğlu'nda 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 04:12'de meydana gelen depremin derinliği 8.92 km olarak ölçüldü.

BirGün'e Abone Ol