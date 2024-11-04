AFAD duyurdu: Maraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Maraş'ta saat 04:12'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Maraş Dulkadiroğlu'nda 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 04:12'de meydana gelen depremin derinliği 8.92 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 4, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-11-04
Saat:04:12:31 TSİ
Enlem:37.48778 N
Boylam:37.21194 E
Derinlik:8.92 km
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