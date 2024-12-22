AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinin 224 kilometre açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin 224 kilometre açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu. AFAD'ın açıklamasına göre, deprem 7.03 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
#DEPREM
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [224.21 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-22
Saat:22:09:56 TSİ
Enlem:34.86778 N
Boylam:26.38667 E
Derinlik:7.03 km
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2024
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [224.21 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-22
Saat:22:09:56 TSİ
Enlem:34.86778 N
Boylam:26.38667 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/J1AiCQ85dt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi