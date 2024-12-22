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AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinin 224 kilometre açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 22.12.2024 22:32
  • Giriş: 22.12.2024 22:32
  • Güncelleme: 22.12.2024 22:38
Kaynak: Haber Merkezi
AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin 224 kilometre açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu. AFAD'ın açıklamasına göre, deprem 7.03 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#DEPREM
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Akdeniz - [224.21 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-22
Saat:22:09:56 TSİ
Enlem:34.86778 N
Boylam:26.38667 E
Derinlik:7.03 km

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