AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin 224 kilometre açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem geldiğini duyurdu. AFAD'ın açıklamasına göre, deprem 7.03 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

#DEPREM

Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Akdeniz - [224.21 km] Datça (Muğla)

Tarih:2024-12-22

Saat:22:09:56 TSİ

Enlem:34.86778 N

Boylam:26.38667 E

Derinlik:7.03 km