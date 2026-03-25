AFAD duyurdu: Yunanistan Ayion Oros'ta 5,1 büyüklüğünde deprem
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medyadan yaptığı duyuruda, Yunanistan Ayion Oros'ta 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Açıklamada depremle ilgili şu bilgilere yer verildi:
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Ayion Oros (Yunanistan) - [146.47 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2026-03-25
Saat:22:08:22 TSİ
Enlem:40.33333 N
Boylam:24.00861 E
Derinlik:8.58 km