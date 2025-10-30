AFAD eğitimi alan İHH üyesi IŞİD'den tutuklandı

AFAD’da kentsel arama kurtarma ve tehlikeli madde eğitimi aldığı ortaya çıkan ‘Fecr İslam Gençliği’ adlı selefi topluluğun lideri Şafii İ., kardeşi Onur İ. IŞİD operasyonunda tutuklandı.

Halktv.com.tr’den İsmail Saymaz’ın aktardığına göre Muğla’da geçtiğimiz ay düzenlenen IŞİD operasyonunda Abdulkadir F. de tutuklandı.

Şafii ve Onur İ.’nin avukatı Onur Güler, müvekkillerinin IŞİD üyeliği iddiasıyla tutuklansalar da El Kaide ve Heyet Tahrir Şam ile bağlantılı olmakla suçlandıklarını kaydediyor.

İHH’CILARLA AFAD EĞİTİMİ ALMIŞ

İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) üyesi ve AFAD gönüllüsü 29 yaşındaki Onur İ. 2015’te yasadışı şekilde Suriye’ye geçerek Heyet Tahrir Şam kontrolündeki bölgeye girdiği aktarıldı.

Muğla’da, diğer İHH’cılarla 23 Ekim 2024’te orta seviye kentsel arama kurtarma eğitimi almış.

AFAD yetkilileri bu eğitimin verildiği kişilerden sabıka kaydı istendiğini ifade ediyor. Onur İ.’nin sabıkası olmadığı için eğitime kabul edildiği anlaşılıyor.

SORGUDA NE DEDİLER?

Onur İ. 2021 ve 2025’te Türkiye’nin El Kaide üyeliğinden sarı kategoride aradığı, ‘Musa Ebu Cafer’ kod adlı Musa Olğaç ile tanıştı.

Onur İ., sorgusunda şunları söyledi

“Sosyal medyadan tanıdığım, Musa Hoca diye bilinen Olğaç’la tanışıp konuşma fırsatım oldu. Ayak üstü yarım saat kadar sohbet ettik.”

İki hafta sonra ağabeyi Şafii İ'nin de yanlarına geldiğini ve ağabeyini Olgaç’la tanıştırdığını belirten Onur İ, şunları söyledi:

“Musa hocanın El Kaide’den arandığını biliyorduk. Ben orada 37 gün kaldım. Ağabeyim benimle 15 gün kaldı. Sonra Türkiye’ye döndük. Musa hoca Türkleri toplayıp haftada bir konuşma yapardı. Katılanlar genelde Türk vatandaşı olup Suriye’ye 10 gün önce giden ve daha önce El Nusra’da faaliyet gösteren 40-50 kişiydi.”

Topluluğun adresinde, gri kategoride aranan Feyzullah Birışık’in kitapları bulundu.

Onur İ., Birışık’ın 2014 - 2015 yılında Muğla’da Sıtkı Koçman Üniversitesi yurdunda dini yönden bilgilendirme maksatlı sohbet toplantısı yapıp kitap gönderdiğini kaydetti.

“LAİK DÜZENİ BENİMSEMİYORUM”

Onur İ.’ye sorguda “Türkiye Cumhuriyeti’ni tağut ya da dar’ül harp mi görmektesiniz?” sorusu yöneltildi.

Onur İ., şunları söyledi:

“Demokratik ve laik düzeni benimsemiyorum. Kuran ve sünnet dışında hiçbir şey kabul etmiyorum. Şeri hükümlere göre yönetilmek istiyorum. Mümkün olsa şeri hükümlere göre yargılanmak isterdim. Karma eğitime, anayasal düzene, törenlerdeki saygı duruşuna karşıyım.”

Onur İ., IŞİD’le hiçbir ilgisinin bulunmadığımı söyledi.

MUĞLA’DA ÇOCUKLAR İÇİN KAMP KURACAKLARDI

‘Fecr İslam Gençliği’nin lideri Şafii İ. ise 7-8 Mart 2024’te AFAD’da ‘Tehlikeli Madde Eğitimi’ çerçevesinde endüstriyel ve evsel kimyasal maddelerin hakkında farkındalık eğitimi görmüş.

Şafii İ., ifadesinde, Suriye’ye iki kez gittiğini, İdlib’de bir ay kaldığını, Kuran kursu boyayıp onardıklarını söyledi.

Şafii İ. 7-8 Mart 2024’te AFAD’da ‘Tehlikeli Madde Eğitimi’ aldı / Fotoğraf: Halk TV

Daha sonra Afganistan’a giden Şafii İ.’nin tuttuğu notlarda şu ifadeler geçiyor:

“Bizim Muğla’da davet yaparken, asıl olan gözetimi kaybetmememiz lazım. Asıl hedef cihad hazırlığı olacak.”

Şafii İ., bu cümleleriyle Muğla’da cihad hareketine kalkışmayı değil, müslümanların zarar gördüğü ülkelere yönelik cihat konusunda bilgilendirmeyi kastettiğini savundu.

Notlardaki bir diğer ifade ise şöyle:

“Çocuk kampı araştır, inşallah. Altyapı kuruldu, sahaya çıkmaya hazırlar, inşallah. Güvenlik kurulduktan sonra sade kamp kurulacak. Gerisini kitaptan al inşallah. Küresel cihadın tarihini okuyun, inşallah.”

Şafii İ, kamplarla ilgili cümleleri şu şekilde izah ediyor:

“Kastı aştım. Cahilliğime verin. Yanlış tabir kullanmışım. Çevremde akrabam olan 25-30 kişilik bir grup bulunmaktadır. Bunlarla ara sıra piknik ve kamp yaparız. Bunu kastederek not almıştım. Kamp ve piknikleri Muğla Akbük’te yaparız.”

‘MÜNFESİH ÖRGÜT TEORİSİ’

Şafii ve Onur İ.’nin avukatı Onur Güler sorguda yöneltilen Musa Olğaç veya Feyzullah Birışık’ın, aranan teröristler listesinde olsalar bile Esad sonrası Suriye’de TSK ve MİT’le işbirliği içinde olduklarını savunuyor.

Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara’nın HTŞ’si gibi bu yapıların da zaman içerisinde ‘Münfesih Örgüt Teorisi’ (feshedilmiş örgüt) kapsamında görüleceğini belirtiyor.