AFAD, fırtınaya bağlı can kaybı ve yaralı sayısını açıkladı

AFAD, ülkedeki şiddetli fırtına nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4’ü asker 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurt genelinde sarı ve turuncu kodlu uyarıların yapıldığı fırtınaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada en çok ihbarın İzmir’den alındığı belirtilirken; 2 kişinin hayatını kaybettiği 10 kişinin yaralandığı de bildirildi.

AFAD’ın açıklamasından öne çıkan bölüm şöyle:

“Bugün, ülkemiz genelinde yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı olarak çok sayıda sel, su baskını ve çatı uçması ile yapısal çökme olayları meydana gelmiştir.

Meteoroloji’den alınan bilgiler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 47 ilimizde turuncu, 29 ilimizde sarı uyarı verilmiş; Valilik, Kaymakamlık, İl AFAD Müdürlükleri ile vatandaşlarımıza uyarı mesajı gönderilmiştir.

Yağış uyarısı yapılan illerimizden şimdiye kadar 1492 ihbar alınmış olup Ekiplerimizin müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Söz konusu ihbarların; 440 adedi İzmir, 345 adedi Antalya, 146 adedi İstanbul illerinden gelmiştir.

Sinop, Erfelek’te bir yapıda fırtına nedeniyle yapısal çökme meydana gelmiş enkaz altında kalan 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Ankara, Şereflikoçhisar’daki askeri kışlada fırtınaya bağlı cam düşmesi sonucunda 4 askerimiz yaralanmıştır.

Konya ilimizde aşırı yağıştan korunmak için bir ahıra giren 5 vatandaşımızın içeride olduğu sırada göçük meydana gelmiş, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 4 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir.

Giresun ilimizde çatı uçması sonucunda 2 vatandaşımız yaralanmıştır."