AFAD: İran'ın Marakeh kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydan geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın(AFAD) sosyal medya hesabında yapılan paylaşım ile İran'ın Marakeh kentinde deprem olduğunu duyurdu.

Yapılan paylaşımda, TSİ ile 17.01'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,3 olarak kaydedildi. Depremin Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 66 km uzaklıkta mesafede olduğu belirtildi.