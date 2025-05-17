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AFAD: Kahramanamaraş’ın Göksun ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Güncel
  • 17.05.2025 22:20
  • Giriş: 17.05.2025 22:20
  • Güncelleme: 17.05.2025 22:21
Kaynak: ANKA
AFAD: Kahramanamaraş’ın Göksun ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanamaraş’ın Göksun ilçesinde saat 22.05’te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7.01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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