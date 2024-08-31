AFAD konut sahiplerine evini vermiyor

Ebru ÇELİK

Maraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden ve birinci afet bölgesi olan Bingöl’de yurttaşların konut sorunu derinleşiyor.

Kentte yapılan ağır hasar tespit çalışmaları sonucunda birçok yapı AFAD tarafından ağır hasarlı olarak belirlendi. Ağır hasarlı olarak belirlenen yapıların sahiplerine yıkım yapılması gerektiği kaydedilerek tebligat gönderildi ve evlerinden çıkmaları söylendi. Hasarlı ev sahiplerine gönderilen tebligatlarda “Güvenlik önlemlerinin alınması için evinizin, işyerinizin yıkımına başlanacaktır” denildi. AFAD’a inanan ağır hasarlı evlerin sahipleri hasarlı evlerinin yıkımını onayladı ancak daha sonra yurttaşların yeni konut hakkı talepleri reddedildi.

Daha sonra AFAD bir duyuru daha yaparak, konut hakkı iptal olan yurttaşlara 9 Eylül’e kadar itiraz hakkı tanıdığını açıkladı. Ancak açıklamada yeniden hasar tespiti ve yeni hak sahipliği başvurusu yapılmayacağı vurgulandı. Yurttaşlar konut taleplerinin reddedilme gerekçesi olarak kendilerine; hasar gören evlerinin yakınında kendilerine ait başka evinin bulunması ve itiraz etme sürecindeki gecikmenin sunulduğunu söyledi. Duruma tepki gösteren yurttaşlar “Ağır hasarlı binamızın yanında hasarsız evlerimiz varsa yeni konut verilmeyeceği söylendi. Benim tapulu evimi bana nasıl vermezsiniz?” diye sordu.

Bingöl Karlıova’da yaşayan ve konut hakkı iptal edilen Şevket Demir, “Evim ağır hasar gördüğü için yıkım kararı çıktı ben de onayladım. Yıkılan evimin yerine TOKİ’den ev verileceği bildirildi sonra bu kararı iptal ettiler. Gelen tebligata itiraz ettim. Konut hakkımın da reddedildiğini öğrendim. Tapusu benim olan evimi nasıl geri vermezler” diyerek tepki gösterdi. Bingöl Kale Mahallesi Muhtarı Vahyettin Çelik de bazı mahallelerde bu uygulamanın yapıldığını ve yurttaşların evlerini istediklerini söyledi.

AFAD HAKLIYMIŞ!

Yaşananların ardından muhtar ve AKP’li Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ve AKP’li yetkililerle toplantı yaptı. Toplantının ardından BirGün’e konuşan AKP’li Berdibek konuyu bakanlığa taşıyacağını ancak AFAD’ın yaptığının ‘yasal’ olduğunu kaydetti.