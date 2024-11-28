AFAD Personel Alımı Başvuruları | AFAD 1000 personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 1000 kişilik personel alımı gerçekleştirecek. AFAD sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alımı gerçekleştireceğini duyurmasının ardından AFAD 1000 personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler araştırması hız kazandı. e-Devlet ile isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşeceği duyurulan personel alımına dair AFAD personel alımı ne zaman, nereden başvurulur sorularının yanı sıra AFAD personel alımı başvuru şartları hakkındaki sorular gündemde yer almaya başladı. Peki, AFAD 1000 personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler? İşte AFAD personel alımı başvuru şartları hakkında ayrıntılar!

AFAD 2024 PERSONEL ALIMI

AFAD sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alımı iş ilanına başvuracak adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sınavla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alımı başvuruları, 9 Aralık 2024 saat 10:00 - 17 Aralık 2024 saat 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

AFAD'ın 2024 yılında gerçekleştireceği personel alımına dair başvuru şartları şu şekilde açıklandı: