AFAD Personel Alımı Başvuruları | AFAD 1000 personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler?
İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) istihdam edilmek üzere 1000 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurması sonrası AFAD 1000 personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler araştırması hız kazandı. e-Devlet ile isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşecek AFAD personel alımı başvuruları için geri sayım başladı. Peki, AFAD 1000 personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler? İşte AFAD personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı hakkında detaylar!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 1000 kişilik personel alımı gerçekleştirecek. AFAD sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alımı gerçekleştireceğini duyurmasının ardından AFAD 1000 personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler araştırması hız kazandı. e-Devlet ile isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşeceği duyurulan personel alımına dair AFAD personel alımı ne zaman, nereden başvurulur sorularının yanı sıra AFAD personel alımı başvuru şartları hakkındaki sorular gündemde yer almaya başladı. Peki, AFAD 1000 personel alımı başvuru tarihleri ve başvuru şartları neler? İşte AFAD personel alımı başvuru şartları hakkında ayrıntılar!
AFAD 2024 PERSONEL ALIMI
AFAD sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alımı iş ilanına başvuracak adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklar.
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sınavla sözleşmeli 1000 arama ve kurtarma teknikeri alımı başvuruları, 9 Aralık 2024 saat 10:00 - 17 Aralık 2024 saat 17:00 arasında gerçekleştirilebilecek.
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
AFAD'ın 2024 yılında gerçekleştireceği personel alımına dair başvuru şartları şu şekilde açıklandı:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
- Erkek adaylar için uygulama ve sözlü sınav tarihlerinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (17.12.1995 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)
- Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
- Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.60 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.55 metre, en fazla 1.80 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.
- Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.
- Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.
- Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
- Adaylar sadece bir il için başvuruda bulunabilecektir.
- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere)