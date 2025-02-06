AFAD raporu: 2 yılda Türkiye ve çevresinde kaç deprem yaşandı?
AFAD'ın 6 Şubat 2023 tarihinde 11 kentte büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Türkiye'de ve yakın çevresinde 107 bin 439 depremin yaşandığını açıkladı. Söz konusu depremlerin 73 bin 402’si Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede meydana gelen artçı depremler olduğu ve bölgede büyüklüğü 4’ün üzerinde 734 depremin yaşandığı ifade edildi.
Türkiye ve çevresinde son 2 yılda yaşanan 107 bin 439 depremin 73 bin 402'si Kahramanmaraş ve çevresinde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2. yılında rapor yayımladı.
Yayımlanan rapora göre, Türkiye ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem olayı yaşandı.
AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirilmesi yapılan söz konusu depremlerin 73 bin 402’ si Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede meydana gelen artçı depremler olduğu tespit edildi.
Bölgede büyüklüğü 4’ün üzerinde 734 deprem meydana geldi.
➡️ 6 Şubat 2023 tarihinden günümüze kadar ülkemiz ve yakın çevresinde 107.439 deprem meydana gelmiştir.— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2025
➡️ AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirilmesi yapılan bu depremlerin 73.402’ si Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede meydana gelen artçı… pic.twitter.com/Seyyr5NANo