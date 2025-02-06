AFAD raporu: 2 yılda Türkiye ve çevresinde kaç deprem yaşandı?

Türkiye ve çevresinde son 2 yılda yaşanan 107 bin 439 depremin 73 bin 402'si Kahramanmaraş ve çevresinde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 2. yılında rapor yayımladı.

Yayımlanan rapora göre, Türkiye ve yakın çevresinde 107 bin 439 deprem olayı yaşandı.

AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından değerlendirilmesi yapılan söz konusu depremlerin 73 bin 402’ si Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgede meydana gelen artçı depremler olduğu tespit edildi.

Bölgede büyüklüğü 4’ün üzerinde 734 deprem meydana geldi.