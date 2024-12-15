AFAD, Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'ne arama kurtarma ekibi gönderiyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Suriye'de Beşar Esad iktidarının El Kaide kökenli Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki gruplar tarafından sonlandırılmasının ardından Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişileri kurtarmak için 80 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek.

AFAD, Suriye’nin başkenti Şam’daki Sednaya Hapishanesi'nde mahsur kalmış olabileceği düşünülen kişileri bulmak için gelişmiş cihazlara sahip 80 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek.

AFAD ekibi, yarın saat 12.00’de Sednaya Hapishanesi'ne ulaşarak, arama kurtarma çalışmalarına başlayacak.

AFAD ekiplerinin gelişmiş arama kurtarma cihazlarıyla detaylı arama tarama faaliyeti gerçekleştireceği belirtilen açıklamada AFAD Başkanı Okay Memiş'in konuyla ilgili medya mensuplarına açıklamada bulunacağı kaydedildi.