AFAD’da Soylu’nun ekibi kızağa çekildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD’da Süleyman Soylu’ya yakın olduğu belirtilen 12 kentin AFAD müdürünü görevden alıp kızağa çekti. Birçok ismin de görev yeri değiştirilirken 29 kente yeni AFAD müdürü atandı.

Deprem felaketinde geç müdahale eden ve yetersiz kalan, liyakatsiz kadroları ile gündemde olan, ayrıca cemaat ve tarikatlar ile “işbirliği” de yaptığı iddia edilen İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) dikkatleri çeken gelişmeler yaşanıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu döneminde AFAD’da önemli görevlere getirilen birçok ismi görevden aldı veya görev yerini değiştirdi.

BirGün, Ali Yerlikaya’nın 17 Temmuz tarihli görevden alma ve atama kararlarına ulaştı. Yerlikaya’nın da imzasının yer aldığı kararlara göre, aralarında İstanbul’un da bulunduğu toplam 12 kentin AFAD İl Müdürü’nü görevden alındı. Görevden alınan müdürlerin ise “araştırmacı” kadrosuna geçirildiği görüldü.

Kurum içerisinde bu görevlendirme “kızağa çekmek” olarak nitelendirilirken görevden alınan il müdürlerinin büyük bölümünün Soylu tarafından atandığı görüldü.

KIZAĞA ÇEKİLEN MÜDÜRLER

Görevden alınan 12 kentin AFAD İl Müdürü şöyle:

• İstanbul: Ercan Akar

Ercan Akar

• Tekirdağ: Tezcan Buçan

Tezcan Buçan

• Osmaniye: Selami Kılıçel

• Iğdır: Bülent Zeğem

• Ağrı: Necati Oruk

• Bayburt: Adil Arslan

• Nevşehir: Ömer Kaman

• Bingöl: M. Emin Boğatekin

• Balıkesir: Bayram Şahin

Bayram Şahin

• Batman: Fevzi Bakır

• Gümüşhane: Mesut Bayrak

• Ordu: Osman Işık

Osman Işık

29 KENTTE YENİ ATAMA

Yerlikaya; Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bolu, Burdur, Hatay, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat ve Trabzon AFAD İl Müdürlüklerine ise yeni isimler atadı.

Bazı müdürlerin görev yerleri değiştirilirken görevden alınanların yerine de yeni isimler atandı. 6 Şubat 2023’teki deprem felaketinden en fazla etkilenen kentlerde de dikkat çeken değişikler oldu. Depremin vurduğu kentlerde yapılan değişiklikler şöyle:

• Adıyaman AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu Muğla İl Müdürü olarak atandı. Adıyaman AFAD İl Müdür Yardımcısı Tuncer Şeyda da İl Müdürü oldu.

• Maraş AFAD İl Müdürü Yardımcısı Ümit Doğan Bolu’ya atandı.

• Kütahya AFAD İl Müdürü Nurettin Havutçu Adana AFAD İl Müdürü yapıldı.

• Hatay AFAD Müdürü Ali İhsan Körpeş ise Ali Yerlikaya’nın da memleketi olan Konya’nın AFAD İl Müdürü oldu. Hatay’a ise Bolu AFAD İl Müdürü Taner Bayındır atandı.

• Adana AFAD İl Müdürü Gültekin Genç ise Kayseri AFAD İl Müdürü olarak görevlendirildi.

İSTANBUL’UN MÜDÜRÜ YOK

Uzmanların ısrarla deprem tehlikesi için uyardığı İstanbul’da ise AFAD İl Müdürlüğü koltuğu boş kaldı. AFAD İl Müdürü Ercan Akar’ın görevden alınmasının ardından yerine bir atama gerçekleştirilmedi.

Isparta’da ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde öğretmen kadrosunda olan Mahmut Zadeoğlu kente AFAD İl Müdürü yapıldı.

AMBAR MEMURU

36 kente ise yeni müdür yardımcısı atandı. Bingöl’de, AFAD Müdürlüğü’nde ambar memuru kadrosunda görev yapan Sedat Doğan’ın Bingöl AFAD İl Müdür Yardımcısı yapıldı.