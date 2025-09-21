AFAD’dan 4 kente ‘turuncu’ kodlu uyarı

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son değerlendirmelere göre; gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın öğle saatlerine kadar; Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin’de turuncu uyarı verildiğini açıkladı.

Bölgede iki gündür devam etmekte olan aşırı yağışlar sonucu sel ve taşkın meydana geldiği bildirilen açıklamada, gelen ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında müdahale çalışmaları devam etmekte olduğu belirtildi.

Başkanlık, turuncu uyarı verilen illerde meydana gelen yerlere; AFAD, 112 Acil Sağlık, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Özel İdare, Belediye ve STK ekipleri toplamda; 2 bin 614 personel, 984 araç ile müdahalenin devam ettiğini bildirdi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Aşırı yağışlar nedeniyle kapanan yolların açılması ve enerji kesintilerinin giderilmesi için ilgili ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Turuncu yağış uyarısı verilen Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerimizden sel, su baskını, toprak kayması ve mahsur kalma kapsamında gelen ihbarlarla ilgili olarak gerekli çalışmalar yapılmıştır, yol açma çalışmaları devam etmektedir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun ve Trabzon illerinde kuvvetli, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri, Rize ile Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın toprak doygunluğu da göz önüne alındığında başta heyelan olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.”