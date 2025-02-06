AFAD’dan çarpıcı rapor: 649 bin 632 kişi halen konteynerde yaşıyor

Türkiye’de 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler, 11 kentte büyük yıkımlara yol açtı. Deprem kuşağında olan Türkiye’nin konut stokunun depreme hazırlıksızlığını bir kez daha gözler önüne seren 6 Şubat depremlerinde arama-kurtarma faaliyetlerinde de büyük zafiyet yaşandı.

Depremlerin ardından ise barınma krizi başta olmak üzere eğitimden sağlığa, altyapıdan ekonomiye kadar deprem kentlerinde çok sayıda kriz meydana geldi. Depremzedeler bir dizi sorunla baş başa bırakıldı.

BARINMA KRİZİ AFAD’IN RAPORUNDA

İktidarın deprem konutlarına yönelik vaatleri ancak yüzde 50 oranında gerçekleştirilebilirken AFAD’ın verileri, çarpıcı tabloyu gün yüzüne çıkardı. AFAD’ın, “Bütünleşik Afet Yönetimi-Afet Bölgesinde Yürütülen Çalışmalar” başlığı altında hazırladığı rapor, deprem kentlerindeki barınma sorununun büyüklüğünü ortaya koydu.

Deprem bölgesindeki çalışmalara yönelik bilgilerin yer aldığı AFAD’ın raporunda, “Konteyner Kentler” için ayrı bir başlık ayrıldı. Başlık altında, Şubat 2025 itibarıyla toplam 649 bin 632 kişinin konteyner kentlerde yaşamaya devam ettiği belirtildi.

EN FAZLA KİŞİ HATAY’DA

6 Şubat 2023 tarihli depremlerin üzerinden geçen 731 güne rağmen halen konteynerlerde yaşayan yurttaşların illere göre dağılımı da paylaşıldı.

Hatay, 2018 bin 379 kişi ile konteyner kentte yaşayan en fazla kişinin olduğu deprem kenti olarak öne çıktı.

Malatya’da 112 bin 726, Adıyaman’da 118 bin 204 ve Maraş’ta ise 107 bin 896 kişinin konteyner kentlerde yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.