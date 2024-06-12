AFAD’ın başarısızlığı anketlerle tescillendi

AFAD’ın faaliyetleriyle ilişkili kurumlarda çalışanlarla yapılan anketin sonuçları zafiyeti ortaya çıkardı. Ankete katılanların neredeyse yarısı AFAD’a güvenmiyor.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından kurtarma faaliyetlerinde yaşanan aksaklıklar ve koordinasyonsuzluk nedeniyle tartışmaların odağına oturan AFAD’ın, “Sunulan hizmetleri değerlendirmek” amacıyla gerçekleştirdiği anketin sonuçları zafiyete ayna tuttu. Ankete göre katılımcıların neredeyse yarısı ‘‘AFAD başarısız’’ dedi.

AFAD, “Sunulan hizmetlerin değerlendirilmesi ve beklentilerin ifade edilmesi” amacıyla dış paydaş anketi gerçekleştirdi. Bu kapsamda AFAD paydaşı kurum ve kuruluşların 81 ilde bulunan temsilciliklerinde görevli personel ile görüşüldü.

Toplam 4 bin 626 kişinin katıldığı anketin sonuçları, kurumdaki aksaklıkların görünür hale geldiğini gözler önüne serdi. AFAD’ın afet ve acil durumlarda koordinasyonu başarıyla sağladığını düşünenlerin oranı yüzde 54’te kaldı. Katılımcıların yüzde 19’u, “AFAD’ın başarılı olduğu” yönündeki görüşe katılmadığını, yüzde 27’si ise kararsız olduğunu belirtti.

Kurumun, “Afet risk azaltma faaliyetlerinde başarılı” olduğunu düşünenlerin oranı da yüzde 45 ile düşük seviyede gerçekleşti. Ankette öne çıkan bazı sonuçlar, şöyle sıralandı:

Afet farkındalık çalışmaları yeterli düzeydedir görüşüne katılanlar: Yüzde 58

Tatbikat çalışmalarını başarılı bulanlar: Yüzde 53

Kamuoyu bilgilendirmelerinin başarılı olduğunu düşünenler: Yüzde 57

ARAÇ ALINAMIYOR

Cumhurbaşkanlığı’ndan Diyanet’e, TBMM’den yerel yönetimlere kadar kamu kurumlarının tamamına yakını lüks araç saltanatı ile tartışılırken AFAD, bütçe yetersizliği nedeniyle arama-kurtarma aracı alamıyor. Kurumun 2024-2028 dönemine yönelik stratejik belgesine göre, envanterdeki arama-kurtarma araçları sürekli arızalanıyor, “Bütçe yetersizliği ve değişken fiyatlar” nedeniyle yeni araç alımı yapılamıyor.