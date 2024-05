AFAD’ın derdi emekçilerle: "Çalışma koşulları her geçen gün zorlaşıyor"

AFAD çalışanının tatbikatta yaralanmasının ardından açıklama yapan Yapı Yol Sen Yöneticisi Erbil Karakoç, "Hakkımızda soruşturmalar açıldı, cezalandırıldık. Üzerimizdeki baskıların son bulmasını talep ediyoruz" dedi

HABER MERKEZİ

KESK’e bağ Yapı Yol Sen’in Genel Örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç, AFAD çalışanın deprem tatbikatı sırasında halatın kopması sonucu yaralanmasına tepki gösterdi.

İstanbul’daki Bakırköy Anadolu Lisesi'nin bahçesinde AFAD çalışanları, öğrencilerin de izlediği BİR deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Bu sırada, AFAD ekibinden Y.Ç. bağlı bulunduğu halatın henüz belirlenemeyen nedenle kopması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Y.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yapı Yol Sen’in Genel Örgütlenme Sekreteri Erbil Karakoç ise tatbikat esnasında yaralan AFAD çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Her geçen gün zorlaşan çalışma sorunlarını, personel yetersizliğini, nöbetçi sayısının on iki kişi olarak azaltılması hususunu ve daha onlarca sorunu bildirmek için AFAD başkanlığa onlarca randevu talebinde bulunduk. Tarafımıza ve yazılarımıza geri dönüş yapılmadı. İstanbul İl AFAD Müdürlüğü’ne çalışma usul ve esaslarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiği konusunda yazı yazdık şifahen görüşmeler gerçekleştirdik ancak hakkımızda soruşturmalar açıldı. Farklı uygulamalarla cezalandırıldık. Hakkımızda açılan soruşturmalar devam ediyor. 24 saat esasına göre 7/24 çalışan arkadaşlarımızın her türlü hakkını savunacağız. Bilimin aklın yolunda kamucu bir arama ve kurtarma hizmeti yürütülmesini savunacağız. Bu bağlamda her türlü zor şartlarda görev alan arkadaşımıza/arkadaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyor. AFAD başkanlığı gerçek sorunlarımıza çözüm üretmek için sosyal diyaloğa çağırıyoruz. Üzerimizdeki baskıların son bulmasını talep ediyoruz."