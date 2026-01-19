AFCON 2025: Afrika Uluslar Kupası Şampiyonu Kim Oldu?

Afrika futbolunun en prestijli organizasyonu olan Afrika Uluslar Kupası (AFCON) 2025, tarihi bir takvimle ve büyük bir heyecanla tamamlandı. Futbolseverlerin merakla takip ettiği turnuvada şampiyon belli olurken, finalden bireysel ödüllere kadar birçok başlık dikkat çekti.

AFCON 2025 NEREDE VE NE ZAMAN OYNANDI?

35. kez düzenlenen Afrika Uluslar Kupası, 21 Aralık 2025 – 18 Ocak 2026 tarihleri arasında Fas’ta gerçekleştirildi. Organizasyon, 9 statta ve 6 ev sahibi şehirde oynandı.

Bu turnuva, Afrika Uluslar Kupası tarihinde ilk kez Noel ve yılbaşı döneminde düzenlenmesiyle de ayrı bir önem taşıdı.

AFCON 2025 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

AFCON 2025’in şampiyonu Senegal oldu. Finalde ev sahibi Fas ile karşılaşan Senegal, uzatmalara giden mücadeleyi 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Bu sonuçla Senegal, Afrika Uluslar Kupası’ndaki 2. şampiyonluğunu elde etti.

AFCON 2025 FİNAL VE SIRALAMA

Sıra Takım Şampiyon Senegal İkinci Fas Üçüncü Nijerya Dördüncü Mısır

TURNUVANIN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLERİ

Oynanan maç sayısı: 52

52 Atılan toplam gol: 121

121 Maç başına gol ortalaması: 2,33

2,33 Toplam seyirci: 1.340.022

1.340.022 Maç başına seyirci ortalaması: 25.770

BİREYSEL ÖDÜLLER

Gol Kralı: Brahim Díaz (Fas) – 5 gol

Brahim Díaz (Fas) – 5 gol Turnuvanın En İyi Oyuncusu: Sadio Mané (Senegal)

Sadio Mané (Senegal) En İyi Kaleci: Yassine Bounou (Fas)

Yassine Bounou (Fas) Fair Play Ödülü: Fas

AFCON 2025 NEDEN FARKLI BİR TURNUVAYDI?

AFCON 2025, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nın genişletilmesi ve UEFA Şampiyonlar Ligi takvimindeki değişiklikler nedeniyle olağan dışı bir tarihte oynandı. Bu durum, turnuvayı Afrika futbol tarihinde özel bir konuma taşıdı.

AFCON 2025 şampiyonu kim oldu?

Senegal, finalde Fas’ı uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon oldu.

AFCON 2025 nerede oynandı?

Turnuva Fas’ta, 6 şehirde ve 9 statta düzenlendi.

Final maçında kaç gol atıldı?

Final maçı uzatmalarda atılan tek golle 1-0 sonuçlandı.

Turnuvanın gol kralı kim oldu?

Faslı futbolcu Brahim Díaz, 5 golle gol kralı oldu.

AFCON 2025, hem organizasyon tarihi hem de sportif kalitesiyle Afrika futbolunda unutulmaz turnuvalar arasında yer aldı. Senegal’in ikinci şampiyonluğu, Sadio Mané’nin liderliği ve ev sahibi Fas’ın başarılı performansı turnuvaya damga vurdu. Afrika Uluslar Kupası, bir kez daha kıtanın futbol gücünü tüm dünyaya gösterdi.