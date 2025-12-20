AFCON 2025 Başlıyor: Afrika Uluslar Kupası maçları hangi kanalda?

Afrika futbolunun en büyük organizasyonu olan 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025), Fas’ın ev sahipliğinde yarın resmen başlıyor. Dev turnuva; Rabat, Kazablanka, Tanca, Fes, Marakeş ve Agadir gibi Afrika’nın en önemli şehirlerine yayılırken, hem açılış maçı hem de dev final karşılaşması futbolseverlerin nefesini kesecek. Heyecanla beklenen turnuva, kıtanın en güçlü milli takımlarını bir araya getirerek milyonlarca kişi tarafından takip edilecek.

AFCON 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

CAF (Afrika Futbol Konfederasyonu) tarafından düzenlenen organizasyon, 21 Aralık 2025 tarihinde başlayacak ve 18 Ocak 2026 tarihindeki finalle sona erecek. Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Fas ile Komorlar, Rabat’taki 69 bin 500 kapasiteli Prens Moulay Abdellah Stadyumu’nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası maçları exxen platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

AÇILIŞ VE FİNAL MAÇLARININ STADYUMU: PRENS MOULAY ABDELLAH

AFCON 2025’in hem açılış hem de kapanış seremonisine ev sahipliği yapacak olan Prens Moulay Abdellah Stadyumu, Afra'nın en modern futbol yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Toplam 52 maçın oynanacağı turnuvanın finali de 18 Ocak 2026 tarihinde burada gerçekleştirilecek.

AFCON 2025 GRUPLARI

Turnuvada 24 takım 6 grupta mücadele edecek. İşte resmi grup dağılımı:

A Grubu

Fas

Mali

Zambiya

Komorlar

B Grubu

Mısır

Güney Afrika

Angola

Zimbabve

C Grubu

Nijerya

Tunus

Uganda

Tanzanya

D Grubu

Senegal

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Benin

Botsvana

E Grubu

Cezayir

Burkina Faso

Ekvator Ginesi

Sudan

F Grubu

Fildişi Sahili

Kamerun

Gabon

Mozambik

TURNUVANIN ÖNE ÇIKANLARI

Afrika Uluslar Kupası 2025, yalnızca güçlü takımların mücadelesiyle değil, aynı zamanda üst düzey yıldızların performanslarıyla da futbol dünyasının odağında olacak. Kupa boyunca hem genç yeteneklerin hem de kıtanın deneyimli yıldızlarının göstereceği performanslar, turnuvanın en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

AFCON 2025 ne zaman başlıyor?

Turnuva 21 Aralık 2025’te başlıyor ve final 18 Ocak 2026’da oynanacak.

AFCON 2025 hangi ülkede düzenleniyor?

Bu yılki Afrika Uluslar Kupası’nın ev sahibi Fas’tır.

Açılış maçında hangi takımlar karşılaşacak?

Açılış maçında Fas ile Komorlar, Rabat’ta TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek.

AFCON 2025 grupları nasıl şekillendi?

Altı grupta 24 takım mücadele ediyor; Fas, Mısır, Nijerya, Senegal, Cezayir ve Fildişi Sahili grupların favorileri arasında.

AFCON 2025, kıtanın en güçlü milli takımlarını bir araya getirirken, Afrika futbolunun dinamizmini ve rekabet ruhunu bir kez daha dünyaya gösterecek. Hem açılış maçı hem de gruplardaki dev mücadeleler, futbolseverlere unutulmaz bir turnuva sunacak. Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen bu büyük organizasyon, 21 Aralık’tan 18 Ocak’a kadar tüm dünyanın ilgi odağı olmaya aday.