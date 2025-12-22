AFCON 2025'te açılışı ev sahibi Fas yaptı

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen AFCON 2025’in açılış karşılaşmasında ev sahibi Fas, Komorlar karşısında sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Rabat’ta bulunan Prens Moulay Abdellah Stadı’nda oynanan ve 69 bin 500 futbolseverin takip ettiği mücadelede Fas’a galibiyeti getiren goller 55. dakikada Brahim Diaz ve 74. dakikada Ayoub El Kaabi’den geldi.

Fas, karşılaşmanın 11. dakikasında Soufiane Rahimi ile penaltı atışından yararlanamadı.

EN NESYRI 76'DA OYUNA GİRDİ

Fas Milli Takımı kadrosunda yer alan Fenerbahçeli Yusuf En-Nesyri, 76. dakikada Brahim Diaz’ın yerine oyuna dahil oldu.

Turnuvada yarın A Grubu’nda Mali ile Zambiya, B Grubu’nda ise Güney Afrika-Angola ve Mısır-Zimbabve karşılaşmaları oynanacak.