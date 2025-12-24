AFCON 2025'te dikkat çekenler ve günün programı

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası’nda (AFCON 2025) C Grubu’nda iki karşılaşma oynandı.

NİJERYA GALİBİYETLE BAŞLADI

Gruptaki ilk maçta Nijerya, Tanzanya’yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Nijerya’ya üç puanı getiren goller 36. dakikada Semi Ajayi ve 52. dakikada Ademola Lookman’dan geldi. Tanzanya’nın tek golünü ise 50. dakikada Charles M’Mombwa kaydetti.

Nijerya Milli Takımı’nda Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ile Beşiktaşlı Wilfred Ndidi karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Osimhen, 86. dakikada yerini Trabzonspor oyuncusu Paul Onuachu’ya bıraktı.

Gruptaki diğer mücadelede Tunus, Uganda’yı 3-1 yenerek üç puanın sahibi oldu. Tunus’un gollerini 10. dakikada Ellyes Skhiri ile 40 ve 64. dakikalarda Muhammed Elias Achouri attı. Uganda’nın golü ise uzatma dakikalarında Denis Omedi’den geldi.

Afrika Uluslar Kupası’nda günün programı:

15.30 Burkina Faso-Ekvator Ginesi

18.00 Cezayir-Sudan,

20.30 Fildişi Sahili-Mozambik

23.00 Kamerun-Gabon