AFCON 2025'te günün programı

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON) A Grubu’nda ikinci maçlar tamamlandı.

Başkent Rabat’ta yer alan Prens Moulay Abdellah Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Fas, Mali ile karşılaştı. Fas, ilk yarının uzatma dakikalarında Brahim Diaz’ın penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda oyuna ortak olan Mali, 64. dakikada Lassine Sinayoko’nun penaltı golüyle eşitliği sağladı. Mücadele 1-1 sona erdi. Grubun diğer karşılaşmasında Zambiya ile Komorlar golsüz berabere kaldı.

FAS LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

A Grubu’nda oynanan iki maçın ardından 4 puana ulaşan Fas liderliğini sürdürdü. Mali 2 puanla ikinci sırada yer alırken, aynı puana sahip Zambiya üçüncü basamakta bulunuyor. Komorlar ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Dün oynanan diğer maçlarında Angola, Zimbabve'yle 1-1 berabere kalırken Mısır, Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti.

AFCON 2025'te günün programı:

15.30 Benin-Botsvana

18.00 Senegal-Demokratik Kongo

20.30 Uganda-Tanzanya

23.00 Nijerya-Tunus