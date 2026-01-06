AFCON 2025’te devler sahnede

Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu, iki favorinin bileti kaptığı karşılaşmalarla tamamlandı. Fas’ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada Mısır ve Nijerya, rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükseldi.

Agadir’deki Adrar Stadı’nda oynanan mücadelede Mısır ile Benin karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan Mısır, 69. dakikada Marwan Attia’nın golüyle öne geçti. Benin ise 83. dakikada Jodel Dossou’nun golüyle skoru eşitleyerek maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatma dakikalarında ağırlığını koyan Mısır, 97. dakikada Yasser Ibrahim ve 120+4’te Muhammed Salah’ın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Mısır, adını çeyrek finale yazdırdı.

OSİMHEN ŞOV YAPTI, NİJERYA RAHAT KAZANDI

Günün diğer son 16 turu maçında ise Nijerya, Fes Stadı’nda Mozambik’i farklı mağlup etti. Maça hızlı başlayan Nijerya, 20. dakikada Ademola Lookman’ın golüyle perdeyi açtı.

İkinci yarıda oyunun tek hakimi olan “Süper Kartallar”, 25. ve 47. dakikalarda Galatasaray forması giyen Victor Osimhen’in golleriyle farkı açtı. Mücadelenin skorunu ise 75. dakikada Akor Adams belirledi: 4-0.