AFCON'da Fas ve Mali son 16’da
Afrika Uluslar Kupası 2025 A Grubu’nda oynanan son maçların ardından Fas lider, Mali ise ikinci sıradan son 16 turuna yükseldi.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası’nda (AFCON 2025) A Grubu maçları tamamlandı. Başkent Rabat’taki Prens Moulay Abdellah Stadı’nda ev sahibi Fas, Zambiya’yı 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmaya etkili başlayan Fas, 9. dakikada Eyüb El Kaabi’nin golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 27. dakikada Brahim Diaz’ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
EYÜB EL KAABİ'NİN GOLLERİ
İkinci yarının başında da oyunun kontrolünü elinde tutan Fas, 50. dakikada Eyüb El Kaabi’nin ikinci golüyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.
Gruptaki diğer maçta Komorlar ile Mali, Kazablanka’daki V. Muhammed Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona ererken, Mali’de Amadou Haidara 88. dakikada kırmızı kart gördü.
Üçüncü maçların ardından A Grubu’nu 7 puanla lider tamamlayan Fas ile 3 puan toplayan Mali, son 16 turuna yükseldi.
Komorlar 2 puanla üçüncü sırada yer alırken, Zambiya aynı puanla grubun son basamağında kaldı. Günün programı:
19.00 Uganda-Nijerya
19.00 Tanzanya-Tunus