AfD batıda oyları katladı

Dış Haberler

Almanya’da federal hükümetin ilk büyük sınavı olarak görülen Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletindeki yerel seçimlerde iktidardaki Hristiyan Demokratlar oylarını korurken aşırı sağcı AfD oylarını 3’e katladı.

KRV’deki 400 civarında il, ilçe ve kasabada belediye başkanı, encümen ve kaymakam seçimleri yapıldı. Bu bölgelerden 147’sinde, adayların yeterli oyları alamaması seçimler 28 Eylül’de düzenlenecek ikinci tura kaldı.

İKTİDAR OYLARINI KORUDU

Almanya’da 20 milyondan aşkın nüfusu ile ülkenin en büyük eyaleti olan KRV’de pazar günü yapılan yerel seçimde federal hükümetin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 33,3 oranında oy aldı. İktidarın küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 22,1 oyla seçimi ikinci sırada tamamladı. CDU’nun 2020’deki seçime göre oyları yüzde 1 gerilerken SPD’nin oy kaybı yüzde 2,2 oldu. Oy kaybının önüne geçemeyen bir önceki dönemin federal hükümet ortaklarından Yeşiller ise 6,5 puan gerileyerek yüzde 13,5 oy aldı.

AŞIRI SAĞ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Oyunu yüzde 9,4 artışla neredeyse üçe katlayan aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi yüzde 14,5 oranında oy alarak CDU ile SPD’nin ardından üçüncü sıraya yerleşti. Ülkenin özellikle doğu eyaletlerinde güçlü olan AfD’nin batıdaki KRV’de yaşadığı oy patlaması dikkat çekti. Şubat ayında düzenlenen ve oylarını ikiye katladığı erken genel seçimde de AfD, yüzde 20’nin üzerinde oy alarak ülkenin ikinci partisi konumuna gelmişti.

CDU lideri ve Şansölye Friedrich Merz, AfD ikinci parti olmasına rağmen koalisyon görüşmelerinde aşırı sağcılarla işbirliği yapmamayı öngören “yangın duvarı” (brandmauer) ilkesi doğrultusunda SPD ile koalisyon hükümeti kurmuştu.

AfD’nin Eyalet Teşkilatı Başkanı Martin Vincentz, yerel seçimlerin belediye başkanı, belediye meclisi seçiminden çok daha fazlası olduğunu belirterek, bu seçimlerin “ülkenin hangi yöne gideceği konusunda bir referandum” olduğunu söyledi. Vincentz, “Gelecek beş yılda yerel düzlemde ‘yangın duvarı’nın yıkılacağından eminim” diye konuştu. Seçime katılım yüzde 56,8 olarak ölçülürken bu, eyaletteki yerel seçime en yüksek katılım oranı oldu.

AYMAZ İKİNCİ TURDA

DW’nin haberine göre Köln, Aachen, Bonn, Bochum, Bielefeld, Düsseldorf, Duisburg, Dortmund ve Münster dahil neredeyse tüm büyük şehirlerde belediye başkanlığı yarışı ikinci tura kaldı. Eyaletin en büyük kenti olan Köln’de Yeşiller’in büyükşehir belediye başkanı adayı Türkiye kökenli aday Berivan Aymaz en fazla oyu almasına rağmen mutlak çoğunluğu sağlayamadığı için SPD’nin adayı Torsten Burmester ile 28 Eylül’de bir kez daha yarışacak.