AfD birinci parti olmuştu: Thüringen eyaletinde CDU, SPD ve BSW koalisyon kuracak

Almanya'nın Thüringen eyaletinde, Hristiyan Demokrat Parti (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin (BSW) Partisi koalisyon hükümeti kurmak için anlaşmaya vardı.

CDU Thüringen Eyalet Başkanı Mario Voigt, koalisyon protokolü üzerinde anlaşmanın sağlandığını belirterek, "Bugün, merkezinde vatandaşların yer aldığı yeni ve etkin bir hükümetin temellerini atıyoruz. Birlikte sorumluluk alacak ve eyaletimizi ileriye taşıyacağız." dedi.

Voigt, ayrıca "Eyaletimize daha az sığınmacı alacağız" diye konuştu.

Koalisyon protokolünün parti tabanları tarafından onaylanması durumunda Mario Voigt, eyalet başbakanı olacak.

AFD'NİN GELMESİNİ İSTEMEYEN PARTİLER UZLAŞTI

88 sandalyeli eyalet meclisinde üç partinin toplam milletvekili sayısı 44.

1 Eylül'de yapılan seçimlerde aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 32,8 ile seçimi ilk sırada tamamlamıştı.

Ancak AfD'nin hükümete gelmesini istemeyen diğer partiler hükümet kurmayacaklarını açıklamış ve ardından CDU, SPD ve BSW görüşmelere başlamıştı.