AfD Federal Parti Kongresine karşı miting çağrısı

BirGün BERLİN

Alman aşırı sağcı AfD (Alternative für Deutschland), 11 ve 12 Ocak 2025 tarihlerinde Riesa'da (Saksonya) federal parti kongresini düzenlemeyi planlıyor.

Alman Sendikalar Birliği (DGB), ırkçı partinin kongresiyle ilgili yayımladığı açıklamada, "Orada ırkçılığı ve nefret söylemini tartışmasız bir şekilde yaymalarına izin vermeyeceğiz! Demokrasimizi düşmanlarından koruyacağız. Bu nedenle, 11 Ocak'ta demokrasi, dayanışma ve çeşitlilik için ve AfD parti konferansına karşı bizimle birlikte protesto etmek üzere Riesa'ya gelin! Sendikalar olarak bizler için, bir arada yaşamaya ilişkin mevcut zorlukların çözümünün nefret ve bölünmede yatmadığı açıktır. Zor zamanlarda tüm insanlar için güvenlik istiyoruz“ dedi.

AfD karşıtı miting, 11 Ocak 2025 Cumartesi günü, saat 09.00'da, Am Sportzentrum, 01587 Riesa adresinde gerçekleşecek.

DGB miting çağrısında şu ifadelere yer verdi: "Demokrasiyi savunuyoruz - şirketlerde, çalışma masalarında ve masalarında ve ayrıca sokaklarda. AfD ırkçılığı, antisemitizmi ve ayrımcılığı temsil ediyor. İnsanların “yeniden göçünü” artık sadece arka odalarda değil, açık sahnede de propaganda ediyor ve bu konuda ciddi. AfD, aşırı sağcı propagandası için belirsiz ve zorlu zamanlarda insanların korkularından faydalanıyor. Ulusal parti konferansında, tarihinde ilk kez bir başbakan adayı göstermek istiyor.

Auschwitz imha kampının kurtarılmasının 80. yıldönümünden sadece birkaç gün önce. O zamanki ders şuydu: “Bir daha asla faşizm!”. Biz sendikalar için bu hala geçerlidir ve bir zorunluluktur! Şubat ayındaki Federal Meclis seçimleri hepimize bağlı olacak. Açık olan bir şey var: ırkçılar ve sağ popülistler çalışanların çıkarlarını temsil etmiyor. Bizler iyi ücret, güvenceli iş, işçi hakları, uygun fiyatlı konut, iyi eğitim ve yaşlılıkta güvenlik için mücadele ediyoruz. Çalışanlar AfD'den bunların hiçbirini bekleyemez. Demokrasi ve insan hakları için yapılan güçlü gösterilerden bir yıl sonra, bunu tekrar gösterelim: “Biz daha fazlasıyız!”

Demokrasi için bir örnek oluşturalım! Dayanışma için! Çeşitlilik için! Hoşgörü için! Birleşik bir Avrupa için! Öyleyse 11 Ocak 2025'te Riesa'ya gelin.