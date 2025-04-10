AfD ilk kez birinci parti

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Almanya'da aşırı sağcı AfD anketlerde birinci parti çıkmaya başladı. AfD Eş Genel Başkanı Weidel, "Halk siyasi değişim istiyor, CDU/CSU ve SPD'nin 'böyle devam' koalisyonunu değil" dedi. Almanya'da yapılan anketler, AfD’nin oyunu giderek artırdığını gösteriyor.

Ipsos enstitüsünün anketine göre, oyunu üç puan artıran AfD yüzde 25'le ilk sıraya çıktı. Ayrıca muhafazakâr Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise yüzde 24'le ikinci sıraya indi. Başbakan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yüzde 15'te kaldığını gösterdi.

Almanya'da erken genel seçimlerin galibi CDU/CSU Partileri ile sandıktan üçüncü parti olarak çıkan SPD arasında hükümeti kurmak için yürütülen müzakerelerde mutabakat sağlandı.