AfD korkusuyla Afganlara sınırdışı

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Almanya’da yarınki eyalet seçimlerinde neo faşist AfD’nin oy patlaması yapması beklenirken Berlin yönetimi sıkı göç politikalarını alelacele devreye soktu. Solingen'de yaşanan bıçaklı saldırı gerekçesiyle göç ve sınır dışı etme konularında sert önlemlere gidilirken ilk olarak 28 Afgan sınır dışı edildi.

Böylece Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sonra ilk kez Afganistan'a sınır dışı işlemi gerçekleştirildi. Önceki gece boyunca Almanya'nın çeşitli eyaletlerinden Leipzig'e getirilen 28 Afganistan vatandaşı dün sabah Katar Havayollarına ait bir uçakla Leipzig'den Kabil'e gönderildi.

Federal Hükümet Basın ve Enformasyon Dairesi'nden (BPA) yapılan açıklamada Ağustos 2021'den bu yana ilk kez Afgan vatandaşlarının ülkelerine iade edildiği belirtildi.

Yazılı açıklamada, sınır dışı edilenlerin tamamının, Almanya'da kalma hakkı bulunmayan, haklarında sınır dışı kararı verilmiş ve hüküm giymiş Afganlar olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser geçen hafta Solingen’de bir Suriyeli göçmenin 3 kişiyi öldürdüğü saldırı sonrasında yaptığı açıklamada Almanya'nın "çok yakında" Suriye ve Afganistan'a sınır dışı işlemlerini gerçekleştireceğini duyurmuştu. Hükümet, Solingen'de geçen hafta meydana gelen saldırının ardından sınır dışı işlemlerinin hızlandırılmasını da içeren bir dizi kısıtlama kararları almıştı.

AF ÖRGÜTÜ’NDEN TEPKİ

Uluslararası Af Örgütü ise sınır dışı olayını eleştirdi. Örgütün Almanya teşkilatı genel sekreteri Julia Duchrow, "İnsan hakları hepimiz için geçerlidir ve hiç kimse işkence tehlikesinin olduğu bir ülkeye gönderilemez" dedi.

NEOFAŞİSTLERİN ETKİSİ

Anketler Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yarınki Thüringen ve Saksonya eyaletlerindeki seçimlerde birinci geleceğini gösteriyor. Yabancı karşıtı aşırı sağcı parti Solingen saldırısı üzerinden büyük bir kara propagandaya başlatmıştı. AfD’nin yükselişi hükümeti, göç politikalarında sertleşmeye sevk etmişti.