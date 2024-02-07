AfD'nin gençlik örgütünün itirazı reddedildi

Köln İdari Mahkemesi, ırkçı AfD'nin gençlik örgütü Junge Alternative'yi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın "Teyit edilmiş aşırı sağcı" sınıflandırmasına, yönetici ve çalışmalarını takip etmesine karşı açtığı davayı geri çevirdi.

BirGün/KÖLN

Köln İdari Mahkemesi, Almanya'da göçmenleri topluca sınırdışı planı ortaya çıkan ve toplumun tepkisi alan aşırı sağcı AfD'yi ve gençlik örgütü üzecek bir karara imza attı.

Mahkeme kararına göre Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı, aşırı sağcı AfD'nin (Alternatif für Deutschland - Almanya için Alternatif) gençlik örgütü Junge Alternative'yi (JA) "teyit edilmiş aşırı sağcı" olarak sınıflandırabilecek ve çalışmalarını takibe alabilecek (AZ: 13 L 1124/23). Köln İdare Mahkemesi, AfD ve JA'nın, Federal Anayasa Koruma Teşkilatı'nın bu sınıflandırmasına karşı açtıkları davayı geri çevirdi.

Ancak ilgili kararın kesinleşmediği, AfD ve gençlik örgütünün Kuzey Ren-Vestfalya Yüksek İdare Mahkemesi'ne temyiz başvurusunda bulunabileceği kaydedildi. Federal Anayasayı Koruma Dairesi, AfD'nin uzantısı gençlik kuruluşunu önce "aşırı sağcı şüphesi" olarak sınıflandırmış, ardından Nisan 2023'te de "teyt edilmiş bir aşırı sağcı örgüt" olarak takip edileceğini ilan etmişti.

ANAYASA KARŞI ÇABALARINA KANIT VAR

Köln İdare Mahkemesi açıklamasında, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın takibinin, bir partinin ya da gençlik örgütünün anayasaya aykırı amaçlar güdüp gütmediğinin açıklığa kavuşturulmasına hizmet ettiği bilgisine yer verdi. Açıklamada JA bağlantılı elde edilen ipuçlarının ırkçı örgütün anayasa karşıtı çabalarına ilişkin kanıtlar olduğu vurgulandı. Açıklamaya göre AfD'nin gençlik örgütü "etnik türevli bir halk konsepti" düşüncesiyle hareket ediyor ve "Etnik yabancıların" dışlanmasını, örgütün merkezi bir siyasi konsept olarak görüyor. Mahkeme bu fikrin, insanların temel eşitliğini de içeren insan onurunun ihlali anlamına geldiğini de vurguladı.

Mahkemeye göre, "JA'nın aşırılık yanlısı bir örgüt olduğu" açık JA'nın aynı zamanda yabancı karşıtı ve özellikle de İslam ve Müslüman karşıtı yoğun ajitasyonunu sürdürüyor, göçmenleri "parazit ve suçlu olarak damgalıyor". Buna ek olarak, JA demokrasi ilkesine karşı ajitasyon yapıp ve Kimlikçi Hareket gibi anayasa karşıtı olarak sınıflandırılan örgütlerle bağlantı kuruyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA KAPATILABİLİR

Almanya'da parti ve örgütlerin "kesinlikle aşırılık yanlısı" olarak sınıflandırılması, yasaklama prosedürünün temelini oluşturuyor. JA bir dernek olduğu için Federal İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanabilecek. Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser (SPD) mahkemenin kararıyla ilgili açıklamasında, "Karar, insanlığa karşı büyük bir saygısızlıkla, ırkçılıkla, Müslümanlara karşı nefret ile demokrasimize yönelik saldırılarla karşı karşıya olduğumuzu açıkça gösteriyor. Buna karşı hukuk devleti araçlarıyla harekete geçmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi