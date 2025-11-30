AfD'nin gençlik örgütünün kuruluş toplantısına Giessen'de protesto

GİESSEN

Giessen'de aşırı sağcı parti Almanya için Alternatif'in (AfD) yeni gençlik örgütünün kuruluş toplantısı, demokrasi güçlerinin protestosu eşliğinde yapıldı.

Siyasi gruplar, sendikalar, Yabancılar Meclisleri ile sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla 50 bine yakın antifaşist sabahın erken saatlerinden itibaren kente akın etti. Antifaşist gruplar gün boyu, aşırı sağcıları kuruluş toplantısının yapılacağı Giessen Fuarı'na ulaşmalarını engellemek için mücadele etti.

Aşırı sağcı parti, Almanya iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Dairesi'nce 'kesin aşırı sağcı' nitelemesiyle izlediği gençlik örgütünü, “Genaration Deutschland” adıyla yeniden kurma kararı almıştı.

Sendikalar, demokratik kuruluş ve sivil toplum örgütleri de, 29 Kasım'da Giessen'de düzenlenecek kuruluş toplantısını protestosuna katılım çağrısı yapmıştı.

Kurumlar, yaptığı çağrıda şu ifadeler yer almıştı:

“Anayasa Koruma Dairesi'nin aşırı sağcı olarak sınıflandırdığı AfD'yi demokrasi için büyük bir tehdit olarak görüyoruz. AfD'nin, faaliyet gösterdiğimiz eyalet olan Hessen'de gençlik örgütünü yeniden kurmak istemesi, bizim için kabul edilemez bir durumdur.

AfD'nin programı, etik inançlarımızla pek çok noktada taban tabana zıt olduğundan, burada sadece birkaç örnek verilebilir: AfD, milliyetçi-ulusalcı bir parti olup, göçmen veya mülteci geçmişi olduğu için nüfusun büyük bir kısmının Almanya'ya ait olduğunu reddediyor. Geriye dönük bir kadın ve aile imajını savunuyor ve buna uymayan yaşam tarzlarını reddediyor. AfD'nin ekonomi, vergi ve sosyal politikası, servetin eşitsiz dağılımını daha da güçlendirmeye yöneliktir.

AfD, iklim değişikliği ile ilgili bilimsel bulguları inkar etmekte ve gruplara yönelik düşmanlığı yaymaktadır. Her türlü ayrımcılığa, ırkçılığa, antisemitizme, çingene düşmanlığına, cinsiyetçiliğe, antifeminizme ve LGBTIQ ve engelli kişilere yönelik düşmanlığa kararlılıkla karşı çıkıyoruz. Çeşitlilik içeren, açık ve sürdürülebilir bir toplumu savunuyoruz ve bu nedenle AfD tarafından baskı ve düşmanlık görüyoruz.

Giessen'de AfD gençlik örgütünün yeniden kurulma planını, bir kez daha değerlerimizi onların kışkırtmalarına karşı koymak için kullanacağız. Toplumu bölme girişimlerine, dayanışma ve birlik çağrısıyla karşılık vereceğiz.”

GİESSEN'DE DÜKKANLAR KAPALI

Emniyet birimleri, çevre eyaletlerden binlerce polisin de desteğiyle, aşırı sağcıların toplantı yapacağı Giessen Fuarı, Hessenhallen çevresini tomalar ve barikatlarla bir gün öncesinden araç ve yaya trafiğine tamamen kapattı.

Polis, Giessen Fuarı yakınından geçen Lahn nehri üzerinde de devriye gezerken kentte 6 bin kadar emniyet mensubunun görev aldığı öğrenildi. Emniyetin tomalar ve ekip araçlarının yanı sıra, atlar, köpekler, dronlar ve helikopterleri de kullandığı görüldü.

Kent merkezinde dükkanların büyük bölümü kapalı kaldı.

Yaklaşık 80 kentten 200 otobüsle gelerek aşırı sağcıları taşıyan araçları engellemek isteyen antifaşist gruplar, çevre otoyollarda eylemler düzenledi.

Engellemeler nedeniyle AfD'nin gençlik organizasyonu “Generation Deutschland” delegeleri ve aşırı sağcı partinin yöneticileri toplantı salonuna gelemedi. Aşırı sağcı yöneticiler ve delegeler polisin güvenlik önlemleri ve eskortuyla salona geç saatlerde ulaştı.

Antifaşist grupların engelleme girişimi ise polisin sert müdahalesine sahne oldu.

Polis, barikatları aşıp Hessenhalle çevresindeki yeşil alanlarda proteso gösterisi yapan antifaşist gruplara da saldırıp sert şekilde darp etti.

Trenler ve az sayıda açık, ara yollardan kente ulaşan on binlerce protestocu ise, Lahn nehri karşı yakasında düzenlenen mitinglerde bir araya geldi.

Konuşmalarda demokrasi güçlerinin Almanya'da faşizm tehlikesini çok ciddiye alması gerektiği, aşırı sağcı çevrelerin azınlıklara, kadın ve farklı eğilimli gruplara düşmanlık politikalarına karşı dik durulması gerektiği vurgulandı. “Farklı isim, aynı Naziler”, “Giessen AfD'yi istemiyor. “Giessen renkli kalacak” ve “33'den ders al” dövizlerinin taşındığı mitinglerde sık sık “Polis aşırı sağcıları koruyor”, “Yaşasın uluslararası dayanışma” ve “Naziler defolun” sloganları atıldı.

SPD'li Giessen Büyükşehir Belediye Başkanı Frank Tilo Becher barışsal mitinglerden memnun kaldığını söyledi.

AŞIRI SAĞCILARDAN PROVOKASYON

Giessen'de karşıt grupların arasına giren ve fotoğraf çeken aşırı sağcı olduğu iddia edilen üç kişi, protesto ile karşılaşınca polis korumasına alındı.

Koruma polislerini ve aşırı sağcıları Lahn nehri kıyısında uzun süre abluka altına alan antifaşistler, bir süre sonra yüzlerce polisin çok sert müdahalesiyle karşılaştı. Pek çok antifaşist, müdahale sırasında yaralandı. Üç kişi polis korumasıyla olay yerinden uzaklaştırılırken ağır darp nedeniyle yaralananlar ise ambülanslarla hastaneye kaldırıldı. Kentte protestolar, mitingler, eylemler muhtelif yerlerde gün boyu sürdü.

YENİ İSİM, ESKİ SÖYLEMLER

Uzmanlar, yeni gençlik örgütünün de azınlıkları, karşıt grupları ve demokrasi güçlerini hedef gösteren yalan ve çarpıtma içerikli Nazilere özgü propaganda araçlarını kullanmaya devam edeceğini ve şiddet yanlısı aşırı sağcı örgütü özelliğini koruyacağını belirtiyor. Yeni örgütün kuruluş toplantısında eski gençlik örgütünün kullandığı “remigration” (göçmenleri zorla geri gönderme) gibi ifadelerin sık sık tekrarlanması ve büyük alkış alması, yeni başkanın da Anayasayı Koruma Dairesi tarafından izleniyor olması uzmanları doğruluyor.