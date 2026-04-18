Afet Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği'nde değişiklik

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde faaliyet gösterecek Afet Araştırmaları Merkezinin çalışma usul ve esasları düzenlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre Merkez, doğrudan AFAD Başkanı'na bağlı olarak teşkilatlanacak ve başkana karşı sorumlu olacak.

Merkez, AFAD'ın görev ve sorumluluk alanına ilişkin konularda bilimsel faaliyetler yürütecek, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle işbirliği yapabilecek.

Risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarını kapsayan bütünleşik afet yönetimi kapsamında faaliyetler yürütecek Merkez, araştırma, geliştirme, inceleme, uygulama ve saha çalışmaları da yapabilecek ya da destekleyebilecek.

ÜNİVERSİTELERLE İŞBİRLİĞİ

Yönetmelik kapsamında Merkez, ulusal ve uluslararası afet çalışmalarını takip etme, bilimsel yayınları izleme, afet istatistikleri ve almanak yayımlama, seminer, sempozyum ve konferanslar düzenlenmesi ile kütüphane hizmetlerini de yürütecek.

Ayrıca Merkez bünyesinde, üniversitelerin ilgili araştırma ve uygulama merkezleriyle işbirliğini içeren bir platform oluşturulabilecek, bu yapının çalışma usul ve esasları da Merkez tarafından belirlenecek.

Düzenlemeye göre Merkez, her yıl sonunda yürütülen çalışmalara ilişkin öneri, görüş ve değerlendirmeleri içeren rapor hazırlayarak, AFAD Başkanı'na sunacak.

Yönetmelikte ayrıca, Merkezin görev alanına ilişkin çalışmalarda bulunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda geçici görevlendirme yapılabilmesine de imkan tanındı.