Afet Bakanlığı teklifi TBMM’ye sunuldu

Haber Merkezi

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin afetlere hazırlıksız yakalandığını belirterek Afet Bakanlığı kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM’ye sundu. “Afet değil, ihmal öldürüyor” diyen Kış, “Depremde de, selde de, yangında da, zirai donda da hiçbirine hazır değiliz. Bu hazırlıksızlık değişsin diye Afet Bakanlığı Kurulması için kanun teklifimizi verdik” dedi.

Afet yönetiminin öncesi, anı ve sonrasıyla tek merkezden yürütülmesi gerektiğini söyleyen Kış, Afet Bakanlığı’nın kurulması halinde arama kurtarma çalışmalarının hızla başlayacağını, kalıcı konutların ayrı bir bütçeyle daha kısa sürede inşa edilebileceğini belirterek “Bu ülke afetleri şansa bırakamaz. Reklamla, müjdeyle, geçici çözümlerle de yönetemez. Bir daha aynı karanlığa uyanmamak için, bir daha aynı çaresizliği yaşamamak için bu düzenin değişmesi şarttır” dedi.