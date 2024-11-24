Afet bölgesinde üreticiler ekonomik destek bekliyor

Dünya kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 21’inin yapıldığı Malatya’da ticaret büyük ölçüde kayısı üzerinden dönüyor.

Malatya Ticaret Borsası’nın hazırladığı rapora göre 2024 sezonunda Malatya’dan 115 ülkeye kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı kayısı.

Ancak üretim maliyetleri çiftçilikle uğraşan kesimi zorluyor. Malatya Ticaret Odası Başkanı Ramazan Özcan, yükselen maliyetlere çözüm üretilmesi gerektiğine dikkat çekerek “Akaryakıt konusu, tohum, sulama enerji alanı olabilir mutlaka bir yerden desteklenmesi lazım. Kayısı işletmeleri şu an yüzde 30 kapasite ile çalışıyor. Hayvancılıkta da sürekli canlı hayvan ithalatı ile sorunun çözülemeyeceğinin farkındayız. Krizi yeniden yaşamaya başladık. İçeride bir hayvanı besiye bağlamanın bedeli 250-300 bin lira seviyelerine ulaştı. Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilir ulusal politika gerekli” diye konuştu.

BİNA YAPMAKLA SORUN ÇÖZÜLMÜYOR

TARSİM’in kendini güncellemesi gerektiğini kaydeden Özcan, “Yağmur geçişlerinin süreleri değişti. Biz ilk defa ekim ve kasım ayında Malatya’da kışı görüyoruz. TARSİM'in değişen iklime göre yönetmeliğini değiştirmesi gerekiyor” dedi.

Ekonomik tedbir alınması gerektiğinin altını çizen Özcan, “Ekonomi çevrelerinin deprem bölgeleriyle ilgili alacağı tedbirleri kısa, orta ve uzun vadede planlamak lazım. Acilen deprem bölgeleri için ekonomi planı yapılmalı. Parça parça hayatın normale geçmesi lazım. Binayı inşa etmek sorunu çözmüyor. Özellikle Maraş, Malatya, Hatay ve Adıyaman’ın özel olarak ele alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.