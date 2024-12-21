Afet davasında mahkeme kaymakama dersini verdi

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'daki Tutar Yapı Sitesi'nin sadece C bloku yıkıldı. Enkaza dönen binada 63 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, "Çukurova Üniversitesi'nce düzenlenen bilirkişi raporuna göre, bina ile ilgili zeminden kaynaklanan herhangi bir sorun bulunmadığının tespit edildiği, Tutar Yapı Sitesi'nden alınan beton ve çelik numunelere göre binanın yapıldığı yıl yürürlükte olan 1975 Deprem Yönetmeliği hükümlerine uyulmadığı" gerekçesiyle Seyhan Belediyesi’nin eski imar müdürleri Alim Erdoğan ve Fatoş Sakarya hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni talep etti.

Ancak Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci iki kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermedi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti.

Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, 20 Kasım 2024’te “İlgililere isnat edilen fiilin, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu anlaşılmıştır” ifadeleriyle Seyhan Belediyesi eski imar müdürleri Alim Erdoğan ve Fatoş Sakarya hakkındaki soruşturma izni verilmemesi kararını kaldırdı. Karar oybirliğiyle alındı.

Tutar Yapı Sitesi'nde hayatını kaybedenlerin avukatlarından Gülsüm Özdoğru ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bu kararı bekliyorduk. Nihayet kamu görevlilerinin en azından bir kısmı yargılanacaklar. Ancak dosyamızda sadece Seyhan Belediyesi’nden iki kamu görevlisi için soruşturma izni verilmiştir. Peki, tadilatı denetlemeyen Çukurova Belediyesi kamu görevlileri hakkında neden bir karar dahi yok? Bunu anlamış değiliz, unutulmuşlar. Depremin üzerinden neredeyse iki yıl geçti ve biz bekliyoruz” diye konuştu.

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22 AY SONRA İDDİANAME

Yıkılan binalarla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

• Hatay'ın Antakya ilçesinde 121 kişinin yaşamını yitirdiği Farklı Yaşam Rende Sitesi'yle ilgili de depremden 22 ay sonra iddianame hazırlandı. İddianamede 8 kişi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Savcı, "Şüphelilerin sitedeki eylemleri sonucunda gerçekleşebilecek bir deprem sonucunda binanın yıkılabileceğini öngörebilecek durumda oldukları, buna rağmen birinci derece deprem bölgesi olan yıkılan sitede eylemlerini gerçekleştirerek ölümlere ve yaralanmalara neden oldukları anlaşılmıştır" dedi.

• Hatay'da 88 kişinin öldüğü Elit Apartmanı davasında tutuklu yargılanan yapı sahibi Akil İnan tedavi görmesi gerektiği gerekçesiyle tahliye edildi.