Afet fonu yalan oldu

Maraş merkezli depremlerin ardından yaraları sarmak için oluşturulan fon unutuldu. İktidarın 14/28 Mayıs 2023 seçimleri döneminde propaganda aracı olarak deprem yaralarını sarma gerekçesiyle kurduğu Afet Yeniden İmar Fonu atıl bırakıldı.

6 Şubat depremlerinin ardından gündeme gelen fonun kaynaklarının afet bölgesinin altyapı ve üstyapı çalışmalarında kullanılacağı açıklandı. Depremden kısa süre sonra Afet Yeniden İmar Fonu’nun Kurulması Hakkında Kanun, 15 Mart 2023'te TBMM’den geçirildi. Fon kurulduktan sonra uzun süre uygulama yönetmeliğinin çıkması beklendi. Yönetmelik depremin birinci yılına günler kala, 2 Şubat 2024'te Resmî Gazete’de yayımlandı. Ancak “Yeniden imar” söylemleriyle kamuoyuna duyurulan Afet Yeniden İmar Fonu, 7 Ekim itibarıyla hâlâ tek kuruşluk kaynağa ulaşamadı.

Fon ile afet bölgelerinde, özellikle Maraş depremlerinin etkili olduğu alanlardaki yeniden imar ve inşa projelerinin, planlı bir şekilde ve kurumların eş güdümü içinde finanse edilmesi planlanıyordu. Fon, bağışlar, bütçe ödenekleri, finansman kaynakları ve diğer gelirlerle desteklenecekti. Ancak iki yılı aşkın süredir hiçbir kaynak temin edilmediği gibi, fondan herhangi bir aktarım da yapılmadı. Kâğıt üzerinde var olan fon, fiilen işletilmiyor.

∗∗∗

DENETİMİ OLMADI

Fonun Sayıştay denetimine tabi olduğu ve kanunen ayrıca bağımsız denetimden geçmesi gerektiği belirtiliyor. Ancak bugüne dek ne bir bağımsız denetim kuruluşuyla sözleşme yapıldı ne de denetim süreci başlatıldı. Yönetmeliğe göre bu denetim, Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılabiliyor. Ancak bugüne dek hiçbir adım atılmadı.