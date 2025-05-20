Afet kapitalizminde çoklu hak ihlallerini görünür kılmak

Axel Honneth, “Teori her zaman, hem bilim-öncesi bir deneyimden doğduğunu hem de gelecekte bir eylem içinde kullanılacağını hesaba katmalıdır” der. Bu söz, bugün bir kez daha önem kazanıyor. İçinde bulunduğumuz çoklu krizler çağında, gerçek yaşamdan kopuk bir biçimde ortaya atılan teorik doğrular çoğu zaman yetersiz kalıyor. Bu bağlamda, 2024 yılında kurulan 4 Kuşak Haklar Toplum Araştırmaları Derneği, sosyal bilimsel bilgi üretimini yaşamla buluşturmayı ve çoklu hak ihlallerini görünür kılmayı amaçlayan çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Derneğin kurucu üyesi, Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Savaşçın ile Kuşak Haklar Toplum Araştırmaları Derneği’ni, hak mücadelesini ve kolektif dayanışmanın imkânlarını konuştuk.

Doç. Dr. Zeynep Savaşçın

Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

İçinde bulunduğumuz çoklu krizler çağında nasıl bir mücadele hattı örülmeli?

İçinde bulunduğumuz çoklu krizler çağında, gerçek yaşamdan kopuk bir biçimde ortaya atılan teorik doğrular çoğu zaman hayatın ve hakikatin karmaşıklığı karşısında yetersiz kalıyor. Bu karmaşıklığın bir nedeni de söz konusu krizleri besleyen bir belirsizlik rejimi içinde yaşadığımız gerçeğidir. Bu belirsizlik rejimi, özellikle toplumsal yaşamın parçalanmışlığından ve bölünmüşlüğünden güç alıyor; bu nedenle krizin sadece tek bir yönüne odaklanan sınırlı mücadeleleri ve yerel çözümleri, kendi toptancı mantığıyla kolayca etkisizleştiriyor.

Sizi 4 Kuşak Haklar Derneği’ni kurmaya götüren süreçten bahseder misiniz?

Ağırlıkla sosyal bilimler alanında çalışan insanlar olarak, 2024 yılının Mart ayında 4 Kuşak Haklar Toplum Araştırmaları Derneği’ni kurduğumuzda, bu koşullar içinde düşünmek ve üretmek için bir alan açma fikriyle yola çıktık. Bilimsel üretimin üniversitelerin dışına taşmasının bu denli gündemde olduğu bir dönemde, piyasaya yönelik bilgi üretimine büyük yatırımlar yapılırken, sosyal bilimciler olarak topluma temas etmek için alternatif yollar aramamız gerektiğinin farkındaydık. 4 Kuşak Haklar Toplum Araştırmaları Derneği, hem böyle bir arayıştan hem de günümüzde giderek artan ve çeşitlenen hak ihlallerine bütüncül bir perspektiften yaklaşma çabasından doğdu.

“4 kuşak hak” ifadesiyle neyi kastediyorsunuz? Bu çerçeve nasıl oluştu?

Böylece temel hak ve özgürlüklerden sosyal haklara, ardından insan varoluşuyla sınırlı kalmayıp doğayı ve gezegeni paylaştığımız diğer canlıları da içeren dayanışma haklarına ve son olarak bioetikten dijital alandaki iletişim haklarına kadar uzanan bir yelpaze içinde, farklı hakların kesişiminde ortaya çıkan kayıpları ve kırılganlıkları çalışmalarımızın merkezine aldık. Eş zamanlı yürüttüğümüz iki projemizden biri, barınma hakkından eğitime, sağlığa ve temiz havaya erişim hakkından mülkiyet haklarına varana kadar, çoklu hak ihlallerinin trajik bir şekilde açığa çıktığı 6 Şubat deprem felaketine, diğeri ise eğitim hakkının, barınma hakkının, insanca ve güvenceli yaşam hakkının ihlal edildiği bir bağlamda çığ gibi büyüyen bir olguya, çalışan öğrencilerin çoklu hak kayıplarına odaklanıyor.

Yakın zamanda düzenlediğiniz “Deprem ve Haklar” paneli dikkat çekti. Bu panelde ne tür deneyimler paylaşıldı?

5 Mayıs 2025 tarihinde, Galatasaray Üniversitesi Consortium’un katkıları ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) ile ortaklaşa düzenlediğimiz “Deprem ve Haklar” paneli, 4 Kuşak Haklar Derneği’nin de açılış etkinliği oldu. Panelde, 6 Şubat deprem felaketinin ardından yaşanan çoklu hak ihlallerini anlamak ve tartışmak üzere Hatay’da hak temelli mücadele yürüten uzmanlar ve aktivistlerle bir araya geldik. Konuşmacıların aktardıkları deneyimler, hayati önemdeki ilk 72 saatten başlayarak bugüne kadar süregelen hak ihlallerinin nasıl iç içe geçtiğini, zincirleme şekilde birbiriyle etkileştiğini ortaya koydu.

Psikososyal destek faaliyetlerinin sürdürülebilir olmaması, bu nedenle hem bireysel hem de kolektif iyileşme süreçlerinin sekteye uğraması ve travmaların derinleşip kronikleşmesi; kurumsal aktörlerin birbirine sorumluluk devrettiği bir bürokratik yapının aslında hiç kimsenin sorumluluk üstlenmediği bir hukuk garabetine dönüşmesi; kentlerin yeniden inşasında uygulanan politikaların yalnızca fiziksel değil, ekonomik, ekolojik ve halk sağlığına ilişkin yıkımı da derinleştirmesi; tarım alanlarına el konulması, taş ocakları ve beton santrallerinin yaşam alanlarının içine yerleştirilmesi gibi uygulamaların hem üretim döngüsünü hem de insan-toprak ilişkisini zedelemesi bunlardan yalnızca birkaçı.

Bu süreci sadece bir “yıkım” değil, aynı zamanda “felaketin araçsallaştırılması” olarak da yorumluyorsunuz. Neyi kastediyorsunuz?

Aradan iki yıl geçmesine rağmen bir türlü yeniden kurulamayan yaşamlara, konteyner kentlerde “bir çatı altına sığınmaktan ibaret” kalan hayatlara baktığımızda yalnızca çarpık yapılaşmanın, kurtarma sırasındaki ihmallerin, koordinasyon eksikliğinin ya da devletin yokluğunun izlerini görmüyoruz; aynı zamanda yaşamın yeniden inşa ediliş biçiminde kent hakkını hiçe sayan, yurttaşları karar süreçlerinden dışlayan bir mecburi “normalleştirme” politikasıyla yaşanan felaketin araçsallaştırıldığını da görüyoruz. Bugün Hatay, afet kapitalizminin damgasını vurduğu, kentin merkezinde yükselen beton santralleri ve taş ocaklarının tozu altında kalan yurttaşların bir kez daha sesleri duyurmak için mücadele verdiği bir şehir. Yaşanan sadece bir yıkım değil, aynı zamanda yurttaşlık bağlarının, kolektif hafızanın ve müşterek yaşam alanlarının erozyona uğraması.

Çoklu hak ihlalleri karşısında verilen mücadelelerin ortaklaştırılması gerektiğini söylüyorsunuz. Bu nasıl mümkün olabilir?

Kamu kurumları ile sivil toplum yapıları arasında kurulamayan iş birliğinin hak mücadelelerini nasıl parçalı ve etkisiz hale getirdiğini ve adaletin yalnızca mahkeme salonlarında değil, yaşamın her alanında sekteye uğradığını açıkça ortaya koyan bu tanıklıklar, farklı alanlarda verilen mücadelelerin birbiriyle ilişkilenmesinin, çoklu krizler karşısında kolektif eylem ve ortak mücadele zeminlerinin oluşturulmasının ne kadar elzem olduğunu da hatırlattı.

Görülüyor ki uzun bir süredir hüküm süren ve belirsizlik rejiminden nemalanan rantçı anlayış, afeti felakete dönüştürmekle kalmamış, yaşamın yeniden kurulmasına, ortak alanların kolektif bir uzlaşmayla yeniden düzenlenmesine izin vermeyerek, var olan felakete geleceği esir alan yeni felaketler eklemiş. Ancak çoklu krizleri tetikleyen şey afet kapitalizmi eliyle felaketin bu şekilde araçsallaştırılmasından ibaret değil. Otoriter rejimin bu krizler karşısında verilen hak mücadelelerini kriminalize etmesi de buna ekleniyor. Bu şekilde odak mücadele içinde talep edilen haklardan, mücadeleyi verenlerin bu hakları talep etme hakkına doğru kayıyor.

Bu yaşadıklarımızı Arendt’in dile getirdiği “haklara sahip olma hakkı” üzerinden değerlendirdiğimizde, olan bitenin bireysel hakların ihlaliyle sınırlı kalmayan, çoklu hak ihlalleri üzerinden yurttaşlık hakkının kendisini hedef alan bir sistemin ürünü olduğunu fark ediyoruz. Hak ihlallerinin çoklu niteliğinin altının çizilmesi ve mücadelelerin ortaklaştırılması yalnızca dayanışmayı büyütmek için değil, yurttaşlık onurunu korumak için de elzem görünüyor.

Bilgi üretiminin bu süreçteki rolünü nasıl görüyorsunuz?

Bu nedenle 4 Kuşak Haklar Toplum Araştırmaları Derneği olarak bizler yalnızca hak ihlallerini belgelemeyi değil, aynı zamanda hakları yeniden düşünmeyi, genişletmeyi ve müşterek bir gelecek tahayyülünü tartışmaya açmayı da önemsiyoruz. Bugün yalnızca yaşama hakkını değil; onurlu bir yaşam hakkını, temiz çevre hakkını, gelecek kuşakların haklarını, biyoetik ilkeleri, dijital çağın iletişim haklarını da beraberce düşünmek ve tartışmak zorundayız.

Bu nedenle bilgi üretimini yalnızca sınıflandırma ve ölçme işi olarak değil, aynı zamanda toplumsal yaraları tanıma ve birlikte iyileşme yollarını arama çabası olarak görüyoruz. Bilgiyle dayanışma arasında yeni köprüler kurmak zorundayız. Akademik bilgi sahadan, sahadaki deneyimler kuramdan beslendiğinde, Honneth’in işaret ettiği gibi, teori yaşamla buluşabilir ve ancak böyle bir buluşma toplumsal dönüşüm için gerçek bir zemin, diğer bir deyişle ortak ve çoğul bir kamusal alan yaratabilir.

Son olarak, dernek olarak önümüzdeki döneme dair hedefleriniz neler?

Hem sahada gözlemlediğimiz çoklu hak ihlallerini belgelemeye hem de yeni mücadele yolları açmaya devam edeceğiz. Çalışan öğrencilerden çevre mücadelelerine, dijital haklardan biyoetik ilkelerine kadar geniş bir alanda projeler yürütüyoruz. Her alanda, bilgiyi dayanışmayla buluşturan köprüler kurmaya devam edeceğiz.