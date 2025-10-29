Afet konutları 2028’e kaldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) 2026 yılına ilişkin bütçe teklifi deprem konutlarının tesliminin yıllar süreceğini gösterdi. AFAD’ın planlamasına göre afet konutlarının büyük kısmı 2028 yılına kadar tamamlanamayacak. Binlerce depremzede en az üç kış daha konteynerlerde ve geçici barınma alanlarında yaşamaya mahkûm edilecek.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Eylül ayında Malatya’da katıldığı toplu açılış töreninde “Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki her 3 hak sahibi vatandaşımızdan 2'sini yeni yuvasına kavuşturmuş oluyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak AFAD’ın bütçe teklifinde bu yıl sonunda Hazine arazileri üzerine yapılan kalıcı konutların yalnızca yüzde 10’unun tapusunun hak sahiplerine verileceği tahmin edildi.

6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle Hazine arazilerinde yapımı tamamlanan kalıcı konutların tapularının hak sahiplerine teslim edilme oranı 2025 yılında yüzde 30 olarak hedeflendi ancak bu oranın yüzde 10'da kalacağı öngörüldü. 2026’da ise yüzde 30’unun teslimi planlanıyor.

Kalıcı konutların tapularının 2027’de yüzde 60’ının, 2028’de ise yüzde 90’nın teslim edilmesi programlandı. Bütçe teklifine göre deprem felaketinin üzerinden beş yıl geçtikten sonra bile binlerce yurttaş hâlâ kendi evine kavuşamayacak.

Öte yandan 6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerin ardından bütçeye eklenen harcama ödeneği düşürüldü. Deprem kapsamındaki ödenek harcamalarının toplamının 2026 yılında 185 milyar 658 milyon 895 bin lira olması bekleniyor. OVP’de ise bu yılın sonuna kadar deprem için 489 milyar TL harcama yapılacağı öngörüldü.

Ayrıca depremlerin ardından AFAD'ın artırılan ödeneği 2024 yılında 671 milyar 317 milyon TL olarak belirlenmişti. Ödenek depremin etkileri geçmeden 2025’te azaltılarak 266 milyar 923,3 milyon liraya düşürülmüştü. 2026 ödeneği ise 373 milyon 452,6 bin lira olarak belirlendi. 2027 yılında ise ödeneğin 31 milyar 929 milyon liraya, 2028 yılında 34 milyar 883 milyon liraya düşürüleceği tahmin edildi.