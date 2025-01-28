Afet yönetimi santral memuruna emanet: AFAD vekaleten yönetiliyor!

Ülkede peş peşe felaketler yaşanmaya devam ederken ve 6 Şubat 2023’teki deprem felaketinde eleştirilerin merkezinde yer alan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) dikkatleri çeken gelişmeler yaşanıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Olur"uyla 21 Ocak 2025 tarihinde birçok kentteki AFAD il müdürlüklerine 187 isim “vekaleten” şube müdürü olarak atandı. Atananlar arasında santral ve ambar memuru, öğretmen ve şefler yer alıyor. Kurum çalışanları ise “Şube müdürlerinin sınavla atandığını ancak Ali Yerlikaya ile ekibinin sınavla atama yapmamak için vekaleten atamalar yaparak kurumu yönettiğini” savundu. Ayrıca AFAD çalışanları, yönetici koltuğuna oturtulan isimlerin liyakatinin sorgulanmasını gerektiğini de vurguladı.

TARTIŞMALARIN MERKEZİNDE

Öte yandan 2009’da kurulan AFAD’a 2014 yılında hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile önemli görevler verildi. Bu plan doğrultusunda afetlerde Kızılay’a sadece beslenme ihtiyacını karşılaması görevi verildi. Çadır fabrikası olmamasına rağmen barınma ihtiyacının karşılanması görevi ise AFAD’a verildi.

SOYLU’NUN EKİBİ DAĞITILMIŞTI

2024’ün Temmuz ayında da Bakan Yerlikaya, Süleyman Soylu döneminde AFAD’da önemli görevlere getirilen birçok ismi görevden almış, birçok ismin de görev yerini değiştirmişti. Aralarında İstanbul’un da bulunduğu toplam 12 kentin AFAD İl Müdürü görevden alındı. Görevden alınan müdürler “araştırmacı” kadrosuna geçirildi. Büyük bölümü Soylu döneminde atanan il müdürlerinin yeni görevlendirmeleri "kızağa çekmek” olarak nitelendirildi.

AFAD’ın, deprem felaketinde geç müdahale etmesi, yetersiz kalması, liyakatsiz kadroları ve cemaat ve tarikatlar ile “işbirliği” yapması da kuruma yönelik tartışma konularını oluşturuyor.

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DUVARI KIRIP KAPI AÇMIŞLAR

Konya’nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi’ndeki 4 katlı Taşoluk Apartmanı’nın 24 Ocak’ta çökmesiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı artıyor. Çöken binadaki balıkçı dükkanı işletmecisi ile eski kahvehanecinin dükkanın duvarını kırarak iki farklı yerden kapı açtıklarını söyledikleri iddia edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheliler balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F., eski kahvehaneci Kemal Ö., dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P., iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D. adliyeye sevk edildi.

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UYARICI NİTELİK TAŞIYOR

Bursa’nın Nilüfer ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi. Herhangi bir can veya mal kaybına yaşanmazken bölgede yaşayanlarda panik yarattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yerbilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Bursa’nın içerisinden diri fay hattı geçen 24 il arasında yer aldığını hatırlatarak, “Diri fay, geçmişte 6 ve üzeri büyüklükte deprem üretmiş ve gelecekte de üretme potansiyeli olan faylar anlamına geliyor. Bursa, deprem potansiyeli olan illerimizden biri. Yaşanan sarsıntı, daha büyük bir depremin habercisi olmasa da uyarıcı bir nitelik taşıyor. Önlem alınmalı” dedi.