Afetin siyaseti yapılmamalı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ ve İstanbul Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği, ‘Büyüt Hayallerini Gelişim Programı’na katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt üniversite öğrencileri ile buluştu.

Panel öncesi mega kentin afete hazırlığına ilişkin konuşan Prof. Görür “Dünyada hiçbir ülke yoktur ki, yerel yönetimiyle hükümeti el ele verip belli bir niyeti belli bir planı, programı olmadan o ülkeyi deprem dirençli yapamazlar. Hükümet çıksın ben tek başıma yapacağım belediye olmasın, yapamaz. Belediye de ben tek başıma yapacağım, o da yapamaz. Bizim bir araya gelmemiz şart. Bu ülkenin insanlarının can güvenliği üzerinde bir araya gelemiyorsak yazıklar olsun bize” dedi.

Deprem konusunda KİPTAŞ adına devletin kurumlarına yazdıkları yazılara cevap alamadığını belirten Ali Kurt ise “Biz bazı çalışmalar yapıyoruz ama tek başımıza bu işin altından kalkamayacağımızı da her ortamda söylüyoruz. Bizim de bir siyasi kaygımız yok ama bu işin nasıl yapılabileceğini teknik anlamda modellediğimizi ve sürdürülebilir modeli hayata geçirebileceğimize inanıyoruz. Bunu tek başımıza yapamayız. Merkezi yönetim de yapamaz, yerel yönetim de yapamaz. Bir araya gelmeliyiz” diye konuştu.